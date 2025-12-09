[헤럴드경제=이원율 기자]프랑스 루브르 박물관이 이번에는 노사 갈등까지 겪게 됐다. 보석 도난, 안전 결함, 배관 누수 등에 이어 또 한 번 쉽지않은 상황에 놓인 것이다.

박물관 내 노동총동맹(CGT), 민주프랑스노동연맹(CFDT), 연대·단일·민주(SUD) 등 3대 노조는 8일(현지시간) 투표를 하고 오는 15일 단일 파업 예고안을 가결했다고 일간 르몽드가 보도했다.

노조들은 2021년부터 박물관을 운영한 현 경영진이 건물 관련 우선 순위와 긴급 상황을 무시하고 있다고 지적했다.

노조들은 성명에서 “전시 공간들이 애초 예정 개관 일정보다 훨씬 더 오래 문을 닫고 있는데, 이는 인력 부족과 기술적 결함, 건물의 노후화 때문”이라고 했다.

루브르 박물관은 지난달 17일 쉴리관 남쪽 윙의 내부 안전 문제로 1층 도자기 전시관인 캄파나 갤러리를 일반에 폐쇄한다고 밝혔다.

또, 같은 달 26일에는 이집트 고대 유물 도서관에서 누수가 발생해 희귀 도서가 대거 손상됐다.

CFDT의 루브르 지부 발레리 보드 대표는 “수년간 (배관)수리를 요청했지만 작업이 이뤄지지 않았다”고 했다.

노조들은 “직원들은 끝없이 늘어나는 업무량, 점점 가혹해지는 인사 관리, 공공 서비스를 차질 없이 제공하기 어렵게 하는 모순된 지시들로 고통받고 있다”고도 했다.

노조들은 과거 사라진 200개의 정규직 일자리 충원을 위해 신규 직위를 만들고, 지속적 관광객 수요에 대응할 수 있도록 기간제 계약직을 정규직으로 전환해야 한다고 밝혔다.

박물관 경영진은 에마뉘엘 마크롱 대통령이 올 초 발표한 ‘루브르, 새 르네상스’ 프로젝트가 박물관에 내재한 문제를 풀 수 있을 것으로 본다.

지난달 27일 박물관 이사회는 이 프로젝트 추진 비용 등 1억1900만유로(2000억원)의 예산 집행을 승인했다.

대부분은 박물관 동쪽에 새 출입구를 만들고, 지하에 새로운 전시 공간을 마련하는 사업에 배정됐다.

건물 보수 사업에는 1750만유로(300억원), 이 중 시급한 안전 종합계획에는 200만유로(34억원)도 채 할당되지 않았다.

한편 지난 10월 루브르 박물관은 4인조 괴한의 침입으로 1499억원 상당의 보석 8점을 도난당한 뒤 부실한 보안 관리로 뭇매를 맞았다.

루브르는 지난달 말 비(非) 유럽연합(EU) 관광객을 대상으로 내년부터 입장료를 현재 22유로(3만7000원)에서 32유로(5만5000원)로 인상한다고 밝히기도 했다.

이 입장료 인상으로 얻은 추가 수입을 루브르 측은 시설 보수와 개선 작업에 투입할 방침이다.