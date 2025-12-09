함영주 “이동의 자유로 일상 지원”

하나금융그룹이 장애인 거주시설 10곳에 친환경 전기차와 경차 등 이동차량을 지원했다고 9일 밝혔다.

이번 차량 지원은 도시 외곽에 주로 위치한 장애인 거주시설에 친환경 차량 등을 제공해 장애인 거주시설의 복지 인프라 향상과 장애인의 이동권을 보장하기 위해 추진됐다.

하나금융은 장애인복지법 제 58조에 따른 장애인 거주시설 중 ▷평가점수 C등급 이상 ▷개소 3년 이상 경과 ▷현재 소유하고 있는 차량의 노후로 교체가 필요한 시설 ▷최근 5년간 기업이나 지자체를 통해 유사 지원을 받은 적이 없는 시설을 지원 대상으로 선정했다.

학계와 장애인 복지 전문가로 구성된 심사위원회가 시설 입소자 수·중증장애인 비율·시설 위치 등 세부 기준 및 지원의 시급성과 효과성을 검토했으며 현장 심사를 거쳐 최종 10곳을 지원 대상으로 선정했다.

함영주(오른쪽) 하나금융그룹 회장은 전날 차량 전달식에서 “사회와 연결되는 첫 번째 순서인 이동의 자유를 통해 거주시설의 장애인들이 보통의 일상생활을 불편없이 누리기를 바란다”며 “하나금융그룹은 교육, 고용, 의료 등 사회의 다양한 영역에서 장애인들이 제약 없이 참여하고 동등하게 접근할 수 있는 포용적 사회 구현을 위해 아낌없는 지원을 이어 나가겠다”고 밝혔다. 유혜림 기자