[헤럴드경제=홍태화 기자] SK하이닉스의 신용거래융자 잔고 규모가 최근 폭발적으로 증가, 삼성전자를 뛰어넘었다. SK하이닉스가 삼성전자를 뛰어넘고 ‘빚투(빚을 내 투자)’ 종목 1위에 올라선 건 사상 최초다.

인공지능(AI) 호황에 가파른 연중 가파른 주가 상승세, 예상을 웃도는 4분기 실적 전망 등이 겹치면서 투자 심리가 쏠린 결과로 풀이된다. 다만, 빚을 내서라도 뛰어드는 과도한 투자심리를 경계하는 우려도 커지고 있다. 하락장에선 큰 손실이 불가피하다.

9일 코스콤체크에 따르면 지난 8일 기준 SK하이닉스의 신용거래융자 잔고 규모는 약 1조4767억원에 달했다. 신용거래융자는 투자자가 보유 주식·현금 등을 담보로 증권사에서 주식 매수 자금을 빌려, 자기자본 이상으로 주식을 매수하는 일종의 주식 담보 대출로 대표적인 ‘빚투’ 기법이다.

SK하이닉스의 신용 잔고 규모는 1년 사이 빠르게 늘었다. 지난해 12월 9일에 비해 1조1170억원이 증가했다. 전체 신용 잔고 규모의 3분의 2 이상이 1년 사이 쌓였다는 의미다. 최근 증가세는 더 거셌다. 최근 한 달간 무려 7929억원이 급증했다.

최근 급증세에 따라 ‘빚투’ 1위인 삼성전자까지 뛰어넘었다. 8일 기준 삼성전자의 신용 잔고는 1조4602억원으로 SK하이닉스에 비해 165억원 적다. SK하이닉스 ‘빚투’ 규모가 삼성전자를 뛰어넘은 건 사상 최초다.

SK하이닉스의 신용 잔고 규모가 가파르게 뛴 데에는 연중 내내 이어진 가파른 주가 상승세가 작용했다. SK하이닉스 주가는 관세 불확실성이 커졌던 지난 4월 9일 16만2700원까지 떨어졌으나 이후 가파른 상승세, 11월엔 64만원대까지 치솟았다.

SK하이닉스는 AI 인프라 최대 수혜 제품인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 주도하면서 주가 상승으로 이어졌다. 향후 실적 기대감도 크다. 차용호 LS증권 연구원은 보고서에서 “SK하이닉스의 4분기 영업이익 역시 16조1000억원으로 컨센서스(14조4000억원)를 웃돌 것”이라며 “SK하이닉스는 AI 산업 성장에 따른 HBM의 수혜를 가장 크게 가져갈 수 있는 기업으로 평가받고 있다”고 밝혔다.

SK하이닉스의 신용 잔고가 크게 뛰면서 전체 시장 신용 잔고도 역대 최대치를 계속 경신 중이다. 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 코스피(17조1834억원)와 코스닥(9조8920억원)을 합친 전체 시장의 신용 잔고 규모는 27조763억원을 기록해 처음으로 27조원을 돌파했다.

빚투 규모가 역대급으로 급증하면서 우려 목소리도 높다. 한 증권업계 관계자는 “신용거래융자가 하락장에선 대규모 반대매매로 이어질 수 있다”며 “만약 조정이 일어난다면 큰 손실이 불가피하다”고 강조했다.

신용거래융자는 일종의 담보 대출로 담보유지비율이 존재한다. 주가가 하락하면 담보 가치가 떨어지면서 추가 증거금을 내야 하는데, 만약 이를 내지 못하면 증권사가 임의로 보유 종목을 매도하게 된다. 투자자 입장에서는 바닥 근처에서 손절을 겪게 되고 이후 반등에 참여할 자본이 부족한 최악의 상황에 부딪히게 될 수 있다.