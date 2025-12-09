기업 디지털자산 시장 본격 진출 매매·보관·운용 통합 솔루션 소개

[헤럴드경제=유동현 기자] 업비트가 법인 고객 세미나 ‘업비트 비즈 인사이트(Upbit Biz Insight·UBI) 2025’를 열고 기업 디지털자산 시장에 본격 진출했다.

업비트 운영사 두나무는 8일 서울 포시즌스 호텔에서 ‘UBI 2025’를 개최했다고 9일 밝혔다. 업비트가 법인 고객만을 위한 대규모 세미나를 진행한 건 이번이 처음이다. 행사에는 국내 주요 상장 대기업, 금융사, 법무·회계법인, 전문 투자기관 등 업계 핵심 관계자 250여명이 참석했다.

행사는 ▷국내외 법인 시장 제도 변화와 리스크 대응 ▷디지털자산의 기업 활용 전략 ▷업비트 비즈의 서비스와 로드맵 소개 등으로 구성됐다. 특히 이날 업비트는 기업 전용 디지털자산 서비스 ‘업비트 비즈’ 공식 출범을 발표했다. 서비스는 ▷100% 콜드월렛 기반 커스터디 ▷기관급 시스템 인프라 ▷국내 최대 거래 유동성 ▷매매·보관·운용을 하나로 통합한 올인원(All-in-One) 솔루션이 특징이다.

업비트는 업비트 비즈를 통해 기업이 디지털자산을 안전하게 보관하고, 투명하게 운용하는 서비스를 제공하겠다고 밝혔다. 이번 행사를 시작으로 매년 UBI도 개최할 예정이다.

손혁진 두나무 법인총괄은 “기업이 디지털자산 시대에 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 운용할 수 있도록 업비트 비즈가 기업 디지털자산의 새로운 표준을 만들어가겠다”고 했다.