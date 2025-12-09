[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 복잡한 관상동맥 병변에서 광간섭단층촬영(OCT)을 기반으로 스텐트를 최적화하면 심혈관 사건 발생 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

연세대 세브란스병원 심장내과 김병극, 이승준 교수 연구팀은 복잡 관상동맥 환자에서 OCT 기반 스텐트 최적화가 1년 내 주요 심혈관 사건 발생 위험을 최대 70% 감소시킨다고 9일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘유럽 심장 저널(European Heart Journal, IF 35.7)’에 게재됐다.

스텐트 삽입을 통한 관상동맥중재술은 급성심근경색이나 협심증과 같은 허혈성 심질환의 표준 치료법이다. 만성 완성 폐색, 석회화 병변, 좌주간부 및 분지부 병변과 같은 복잡 관상동맥 병변을 치료할 땐 임상적 예후를 개선하고자 혈관 내부를 정밀하게 볼 수 있는‘혈관내초음파(intravascular ultrasound)’나 ‘광간섭단층촬영(optical coherence tomography, 이하 OCT)’과 같은 혈관 내 영상 장비를 이용한다.

특히 OCT는 혈관내초음파 보다 10배 이상 높은 해상도를 가진 최신 영상 기술로, 혈관 내벽과 스텐트의 미세한 구조까지 정밀하게 관찰할 수 있다. 이를 통해 스텐트의 적절한 확장과 혈관벽 밀착, 내막 박리와 같은 혈관 손상 여부를 실시간으로 확인하며 스텐트 최적화에 기여할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 스텐트 최적화의 기준이 명확하지 않아, 어떤 기준에 충족했을 때 환자의 예후가 좋아지는지에 대한 근거가 부족한 상황이다.

연구팀은 복잡 관상동맥 병변 환자를 대상으로 OCT를 활용해 스텐트 최적화를 달성하는 것이 실제 환자의 임상 예후에 어떠한 영향을 미치는지, 이를 위한 OCT 평가 지표가 무엇일지 분석하는 ‘OCCUPI 연구’를 진행했다.

복잡 관상동맥 병변 환자 중 OCT 가이드에 따라 스텐트 시술을 받은 환자 773명을 분석했다. 환자들은 OCCUPI 연구에서 정의한 ‘스텐트 최적화 기준(OCCUPI-OCT criteria)’을 충족한 그룹(최적화군, 71%)과 충족하지 못한 그룹(비최적화군, 29%)으로 나눠 1년간 임상 예후를 비교했다. 스텐트 최적화의 기준은 ▲충분한 스텐트 확장 ▲스텐트와 혈관벽의 완전한 밀착 ▲주요 혈관 박리 없음 세 가지 핵심 요소를 모두 만족하는 경우로 정의했다.

분석 결과, 스텐트 최적화군은 1년 내 심장사, 심근경색, 스텐트 혈전증 등 주요 심혈관 사건 발생률이 2.9%로 비최적화군 9.4%와 비교해 현저히 낮았으며, 위험비는 0.3으로 심혈관 사건 발생 위험이 약 70% 감소했다. 이는 단순히 혈관조영술만 시행한 그룹(7.5%)과 비교해서도 우수한 결과를 보였다.

세부적으로 스텐트 확장이 불충분하거나, 스텐트가 혈관 벽에서 400µm 이상 떨어져 있거나, 주요 혈관 박리가 남아있는 환자의 경우 예후가 좋지 않은 것으로 나타났다. 특히, 병변의 길이가 길거나 직경이 작은 혈관은 스텐트 최적화를 달성하기 어렵게 만드는 주요 요인으로 확인됐다.

김병극 교수는 “이번 연구를 통해 의료진이 혈관 내 영상장비를 이용한 스텐트 시술 중 목표로 삼아야 할 구체적인 정량적 기준을 확인할 수 있었다”면서 “스텐트 확장, 밀착, 혈관 박리라는 세 가지 요소가 각각 독립적으로 환자의 예후와 밀접하게 연관됨을 확인함으로써, 향후 복잡 병변 시술 시 OCT 활용의 표준 지침을 마련할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.