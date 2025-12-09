투표율 50.4%…참여 총투표서 반대 압도 총학생회 “학생 의견 반영” 기자회견 예고 학교 측 “절차 정당, 15일 발전계획 설명회”

[헤럴드경제=정주원 기자] 동덕여자대학교 총학생회가 실시한 ‘남녀공학 전환’ 관련 학생 총투표에서 85.7%가 공학 전환에 반대하는 것으로 나타났다. 이번 총투표는 학생들의 반발 여론이 조직적으로 표출된 첫 공식 결과다.

9일 대학가에 따르면 동덕여대 총학생회는 지난 3일부터 8일 오후 7시 30분까지 ‘공학 전환에 대한 8000 동덕인 의견 조사’ 제목의 학생 총투표를 진행하고, 이날 오전 결과를 공개했다.

오프라인 방식으로 치러진 이번 투표는 재학생 6886명 중 3470명이 참여해 투표율 50.4%를 기록하며 성립 요건을 충족했다.

집계 결과 전체 응답자 3470명 중 2975명(85.7%)이 공학 전환을 반대한다고 답했다. 찬성은 280명(8.1%)에 그쳤으며 기권 147명(4.2%), 무효 68명(2%) 순으로 집계됐다.

총학생회는 이날 오후 2시 교내 정문에서 기자회견을 열어 학생 의견 반영을 요구하고 투표 결과를 대학 측에 공식 전달할 예정이다.

앞서 동덕여대 공학전환공론화위원회는 그동안 진행된 숙의 조사·타운홀미팅·설문조사 등을 근거로 남녀공학 전환 추진을 학교에 권고했다. 이에 대해 학교는 지난 3일 김명애 총장 명의 입장문을 통해 “권고안을 존중해 수용할 것”이라며 공학 전환 실행 시점을 ‘현 재학생 졸업 시점인 2029년’으로 계획하고 있다고 밝혔다.

그러나 학생들은 의견 반영 비율이 실질적으로 학생 의견을 담보하지 못했다는 점을 문제 삼고 있다. 학생·교원·직원·동문의 의견을 1:1:1:1로 반영하며 숫자가 가장 많은 학생의 입장 축소 반영됐단 것이다. 총학생회는 “공론화 과정에서 학생이 가장 큰 비중의 구성원임에도 의견이 충분히 반영되지 않았다”고 지적했다.

학교 측은 전날 홈페이지에 게시한 글에서 “공론화 절차는 구성원 모두가 평등하게 의사 형성에 참여하기 위한 민주적 시도였다”며 “일부 학생들이 결과가 자신의 입장과 다르다는 이유로 절차의 정당성을 부정하고 있다”고 반박했다.

이어 “오는 15일 오후 2시 대학 발전계획 설명회를 열어 구성원들과 구체적 방향을 공유하겠다”고 예고했다.

동덕여대의 공학 전환 논의는 지난해 11월 학생들의 본관 점거와 래커칠 시위 등 강한 반발로 갈등이 극대화된 바 있다. 이번 총투표 결과로 학교와 학생 간 갈등이 다시 고조되는 형국이어서, 향후 논의 과정이 주목된다.