일간 이용자 수 1700만명대 → 1600만명대 지마켓·11번가·네이버는 증가세

[헤럴드경제=한영대 기자] 초대형 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡 이용자 수가 최근 나흘 만에 180만명 이상 급감한 것으로 나타났다.

8일 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 5일 기준 쿠팡 일간 활성 이용자(DAU)는 1617만7757명으로 집계됐다. 이는 역대 최대 일간 이용자를 기록한 1일(1798만8845명) 대비 181만명 이상 줄어든 수치다.

지난달 29일부터 사흘 연속 이용자 수 증가세를 보이다가 나흘 만에 감소세로 바뀐 뒤 그 폭이 확대된 것이다.

일간 이용자 수도 지난달 30일 처음 1700만명대를 넘어선 뒤 다시 1600만명대로 내려앉았다.

이를 두고 소비자들의 쿠팡 이탈이 본격화하고 있는 게 아니냐는 관측도 나온다. 개인정보 노출이 대규모 유출 사태로 확산한 지난달 29일 이후 로그인과 비밀번호 확인 또는 회원 탈퇴 방법 모색 등 점검 차원에서 쿠팡 앱에 접속하는 소비자들이 일시 급증했다 그중 일부가 이탈했다는 것이다.

반면 다른 국내 주요 이커머스 기업 이용자 수는 소폭 증가세를 보였다. 쿠팡 사태가 불거진 지난달 29일 지마켓 이용자 수는 136만673명이었지만 그다음 날 161만6489명으로 늘었다. 11번가와 네이버플러스 스토어도 이번달 들어 일시적으로 이용자 수가 증가했다.