창립 117주년 맞아 ‘KRC Re:Action 프로젝트’ 제시

[헤럴드경제=배문숙 기자]김인중 한국농어촌공사 사장은 8일 “미래세대의 감각과 조직의 실행 역량을 결집해 변화와 혁신을 일상으로 만드는 조직으로 거듭나겠다”고 강조했다.

김 사장은 이날 전남 나주 농어촌공사 본사에서 진행된 창립 117주년을 맞아 “농어촌공사는 지난 117년간 농어촌과 함께 성장해 온 저력 있는 기관”이라며 이같이 말했다.

김 사장은 이날 농어촌공사의 새로운 청사진인 ‘KRC Re:Action 프로젝트’를 제시하고, 변화와 혁신의 일상화를 위한 전사적 도약을 선언했다.

앞서 김 사장은 지난 5월 취임사에서 ‘변화와 혁신의 일상화’를 강조하고 경영혁신 방향 수립에 힘을 기울여 왔다. 혁신 전담 조직인 ‘경영혁신기획단’을 구성, 국정과제와 경영현황을 면밀히 분석·진단하고, 농어민 등 정책 고객의 의견을 폭넓게 수렴했다. 이를 바탕으로 새롭게 정립한 공사의 비전과 변화 방향인 ‘KRC Re:Action 프로젝트’를 ‘KRC 비전 데이’를 통해 선포했다.

혁신을 위한 ‘KRC Re:Action 프로젝트’의 3대 축으로 성장동력 재충전, 경영구조 재설계, 고객신뢰 재회복을 제시했다.

우선 ‘성장동력 재충전’을 위해 농어업 식량안보 강화, 미래농업 육성, 농어촌 공간 혁신, 농어촌 에너지 전환, 유역별 물 환경 개선 등 본업을 혁신하고 신성장 분야를 전략적으로 확장키로 했다. 공사 업무의 지속 가능성을 다지고 미래 농어업, 농어촌을 선도한다는 구상이다.

‘경영구조 재설계’는 인공지능(AI) 대전환, 재무 건전성 개선, 재무위험 관리 강화, 조직·인력 운영 효율화를 골자로 한다. 경영 체계와 조직 운영 구조 전반을 재정비하고, 급변하는 대외 여건에 기민하게 대응하는 효율적인 조직으로 거듭날 방침이다.

또 ‘고객신뢰 재회복’을 위해 윤리·안전·공감 캠페인(KRC CSF Wave 1·2·3), 지역사회 보편적 서비스 확대, 수자원 절약·확충 활동(Water Positive)을 추진한다. 윤리경영과 조직문화 혁신, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 실천해 국민에게 사랑받는 공기업으로 자리매김하겠다는 의지다.