“전남, 경제성장률 꼴찌” 김영록 지사 도정 비판

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 신정훈(나주·화순) 의원은 8일 “‘이재명의 약속’으로 다시 희망의 새 길을 내겠다”며 전남지사 선거 출마를 공식 선언했다.

국회 행정안전위원장인 신 의원은 이날 전남도의회 초의실에서 가진 기자회견에서 ‘이재명의 약속, 우리 편 신정훈’이라는 슬로건을 소개하며 이 정부의 국정 철학을 실천할 적임자라고 내세웠다.

신 의원은 “전남이 소리 없이 무너지고 있다”며 “8년 전 취임한 김영록 지사는 인구 200만 시대를 만들겠다고 장담했지만, 5년간 전남을 떠난 청년만 무려 6만2000명이고 전남의 소멸지수는 0.32로 전국에서 가장 높은 벼랑끝 ‘위험’ 단계”라고 지적했다 .

또한 신 의원은 “2024년 전남의 경제성장률은 마이너스 1.9%, 전국 17위로 , 꼴찌였다”며 “‘김영록 도정’ 8년 동안 100조원의 예산을 집행하고도, 도민의 삶도, 전남의 경제도, 쓰러지는 민생도, 나아질 기미가 없다”고 직격했다.

그는 “ 전라남도는 지금 민생·산업·인구·기후 위기에 직면해있는데 있지도 않은 동·서부 소외론까지 들먹이며 온갖 갈라치기로 위기를 부추기고 있다”며 “동·서부 갈라치기로 이득을 보겠다는 세력을 심판해야 한다”고 목소리를 높였다 .

신 의원은 “도민이 주인되는 도민주권정부를 만들겠다”며 ▲도의 권한을 최대한 시군에 이양해 도민자치 강화 ▲도의회의 예산정책기구를 만들어 입법, 예산기능 강화 ▲도민참여위원회를 만들어 도민주권 숙의민주주의를 실천하겠다고 약속했다 .

이어 “전남을 식량안보를 지키는 ‘대한민국 식량본부’로 만들고 농업을 미래산업으로 키워나가겠다”면서 “양곡관리법과 한우법, 농산물가격안정법을 기반으로 ‘전남형 목표가격제’를 시행해 농어민의 적정소득을 보장하겠다”고 밝혔다.

신 의원은 공약으로 전남형 기본소득 추진, 무상 대중교통 실현, 철강·석유화학 산업 선제 지원, 데이터센터·반도체 공장·RE100(재생에너지 100％) 산단 등 ‘전남 발전 3대 패키지’ 등을 제시했다.

신 의원은 “지난 6월 우리는 이재명 대통령의 첫 타운홀 미팅을 기억한다”며 “대통령이 직접 판을 깔아주고 먹고 살 길을 물었지만, 구체적 실행계획 하나 내놓지 못했다”고 김 지사를 집중 견제했다.

그는 “실적이 있는 사람에게 맡겨야 성과를 낼 수 있다. 표가 겁나서 이슈를 피해 가는 도지사는 이제 필요 없다”며 “가장 큰 문제부터 가장 먼저 테이블에 올리겠다”고 강조했다.