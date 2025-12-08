[헤럴드경제=이원율 기자]개그맨 박나래가 ‘갑질’과 ‘불법 의료행위’ 의혹 끝에 방송활동 중단을 선언, 그의 고정 출연 프로그램들 또한 줄줄이 하차 및 취소 공지를 내고 있다.

MBC 대표 예능 프로그램인 ‘나 혼자 산다’ 제작진은 8일 입장문을 올리고 “사안의 엄중함과 박나래 씨의 활동 중단 의사를 고려해 제작진은 박나래 씨의 ‘나 혼자 산다’ 출연을 중단하기로 결정했다”고 했다.

그러면서 “이번 사안을 결코 가볍게 여기지 않았다”며 “최근 제기된 주장에 대해 공정성을 중점에 두고 사안을 판단하고자 공식 입장이 늦어진 점을 사과드린다”고 했다.

이는 지난 4일 관련 의혹 제기 후 다음 날 방송된 ‘나 혼자 산다’에서 박나래 출연 분량이 편집되지 않자 비판이 나온 것을 고려한 것으로 보인다.

박나래는 2016년부터 ‘나 혼자 산다’에 합류, 9년 넘게 활동을 이어왔다.

박나래의 인지도를 높여 2019년 MBC 방송연예대상 대상, 2020년 백상예술대상 여자 예능인상을 받게 한 예능으로도 평가받는다.

tvN ‘놀라운 토요일’ 제작진도 이날 “박나래님의 방송 중단 의사를 존중하며, 이후 진행되는 녹화부터 함께하지 않을 예정”이라고 했다.

박나래는 2018년 시작한 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’ 원년 멤버였다. 이로써 7년 만에 하차한다.

박나래가 출연할 예정이었던 MBC 신규 예능 ‘나도신나’도 고심 끝에 제작이 취소됐다.

당초 박나래, 장도연, 신기루, 허안나 등 개그우먼 4명이 함께 여행을 떠나는 콘셉트로 기획됐으며, 내년 1월에 방영될 예정이었다.

이미 일부 촬영은 이뤄진 것으로 알려졌다. 프로그램 제목인 ‘나도신나’가 4명의 개그우먼 이름을 딴 데다, 박나래의 비중이 커 제작 취소를 결정한 것으로 보인다.

“프로그램과 동료에게 민폐끼칠 수 없다”

박나래는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “모든 게 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다”고 밝혔다.

그는 “웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨”이라며 “더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다”고 했다.

최근 이어진 전 매니저들의 폭로에 대해선 오해와 불신으로 인한 일이었다며 직접 만나 이를 해소했다고 했다.

박나래는 “11월 초 가족처럼 지낸 매니저 두 분이 갑작스럽게 퇴사했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 됐다”며 “어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이 오해와 불신을 풀 수 있었다”고 했다.

또 “여전히 모든 게 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”며 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분께 다시 한 번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 했다.