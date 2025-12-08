한국수자원공사, 안전·건강·지능·친환경·참여의 5대 가치로 제시 2035년 실용화 목표로 핵심 물 기술 20개 중장기 R&D 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)가 기후·기술 변화가 본격화되는 향후 10년에 대비하기 위해 20대 미래 물 기술을 선정해 8일 공개했다.

20대 미래 물 기술은 ‘물 기술 혁신을 통해 모든 국민이 안전하고 깨끗한 물 혜택을 누리는 밝은 미래(SHINE)’를 구현한다는 취지로 구성됐다.

국내외 기술 트렌드 분석과 외부 전문가 자문을 바탕으로 실현 가능성과 국민 체감도를 중심으로 추려졌으며, ▷안전한 물(Safe) ▷건강한 물(Healthy) ▷똑똑한 물(Intelligent) ▷친환경적인 물(Net-zero) ▷함께하는 물(Engaging)의 5대 가치로 구조화됐다.

‘안전한 물’ 분야는 홍수·가뭄 등 재난을 더 빠르고 정확하게 예측·대응하기 위한 기술이 포함된다. AI 기반 홍수 예측, 위성 활용 침수 감시 등이 대표적이다.

‘건강한 물’ 분야는 과불화화합물(PFAS)처럼 잘 분해되지 않는 새로운 오염물질을 더 효과적으로 처리하는 기술을 다룬다.

‘똑똑한 물’ 분야는 AI·로봇·센서 등을 활용해 물 인프라가 스스로 점검하고 운영되는 지능형 관리 기술로 구성됐다.

‘친환경적인 물’ 분야는 수상 태양광, 수소 기반 전력 등 물 기반 재생에너지 기술을 통해 탄소중립 전환을 뒷받침한다.

‘함께하는 물’ 분야는 디지털트윈 기반 도시·유역 계획 등 국민 참여를 확대하는 물관리 기술을 포함한다.

한국수자원공사는 기술별 실용화 가능성에 따라 2026년부터 단계적 기획연구를 추진하고, 변화하는 기술·환경 요인을 반영해 지속 보완하는 체계를 마련할 예정이다.

또 실증과 현장 적용을 병행해 국민이 체감할 수 있는 물관리 서비스 혁신을 추진해 나갈 계획이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “변화의 속도가 빨라지는 지금, 물관리도 미래 흐름을 먼저 읽고 준비하는 것이 필수”라며, “이번에 제시한 20대 미래 물 기술은 국민이 더 안전하고 깨끗한 물을 누리는 2035년을 향한 한국수자원공사의 지속적인 실천 의지를 담고 있으며, 기술 기반의 물관리 혁신을 흔들림 없이 추진하겠다”라고 밝혔다.

한편, 20대 미래 물 기술의 세부 내용은 K-water 연구원 누리집에서 확인할 수 있다.