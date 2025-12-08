[헤럴드경제=김성훈 기자] 대구 지하철 열차 좌석에 누군가 대변을 남기고 가 논란이 일고 있다.

최근 SNS에는 ‘대구 지하철 똥’이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자는 지난 6일 오후 8시 43분 대구 지하철 2호선 열차 안에서 누군가 대변을 보고 그대로 두고 내렸다고 했다. 그는 용변을 보는 장면은 목격하지 못했지만, 현장에 남아 있던 대변은 직접 확인했다고 밝혔다.

그가 올린 사진에는 임산부석 좌석과 바닥에 대변이 남아 있는 모습이 찍혀 있었다. 주변에는 사람이 한 명도 보이지 않았다. 작성자는 “사람들이 다 옆 칸으로 이동해 좌석이 텅 비어 있었다”고 전했다.

그는 “토한 거는 몇 번 봤지만 대변은 처음 본다. 지금도 냄새를 잊을 수 없다”고 덧붙였다.

누리꾼들은 “누가 한 건지 CCTV를 확인해 범인을 잡아야 한다”, “사람이라면 바지를 내려야 할 텐데, 사람이 아니라 반려견이 한 것 아니냐” 등의 의견을 내고 있다. 또 “저걸 참고 치우는 직원분 정말 극한 직업이다”, “근무자분들 고생 많다”는 댓글도 잇따랐다.