무동력 중력카 레이싱 9.81파크 동백-억새와 동행하는 더시에나 골프 서귀포 치유의숲 등산·삼달리 겨울꽃길

[헤럴드경제=함영훈 기자] 제주의 12월은 따뜻하다. 지난 7일엔 19도까지 오를 정도니 당분간 봄 같은 포근한 날씨가 이어질 것이다.

제주엔 동지섣달(12~1월)에도 꽃이 핀다. 붉은 동백이 현재 한창이고, 1월 개화를 앞둔 수선화, 매화, 앵초, 샐비어 등의 어린 꽃망울이 꿋꿋하다. 2월엔 유채꽃도 피기 시작한다.

육지에선 혹한이 몰아치는 탓에 운동하기가 조심스럽지만, 제주에선 탐라의 온기 속에서 역동적인 겨울 액티비티를 즐길 수 있어 더할 나위 없이 좋다.

제주 액티비티는 ▷애월 산기슭 9.81 중력카 레이싱(GR) ▷한라산 자락 더시에나CC ‘동백-억새 동행 골프’ ▷서귀포 치유의숲 웰니스 등산 ▷동지섣달에도 꽃놀이하는 꽃길 산책 ▷인문학·아트 투어 ▷펭귄 수영대회와 같은 겨울 축제 즐기기 등이 있다.

지금 제주엔 억새와 동백의 밀당이 치열하다. 억새가 바다처럼 출렁일 때 잠시 고개 숙이던 동백은 억새의 준동이 잦아들면 다시 붉은 얼굴을 들고 겨울 열정을 발산한다.

애월 어음리·새별오름·바리메오름, 한라산 북쪽 자락 제주시 아라동 일대는 억새 파도가 장관을 이룬다.

이에 비해 안덕의 카멜리아힐, 성산의 삼달리, 남원의 동백 포레스트는 동백의 붉은 순정이 12월을 달군다. 삼달리 동백은 제주에 첫 문명을 입혔다는 삼성(三聖)의 ‘혼인지’와 가까워서인지 더욱 붉게 보인다.

한라산 북쪽 산자락에 있는 더시에나 컨트리 클럽은 억새와 스페인풍 분홍빛 동백을 모두 감상할 수 있는 곳이다. 12월 낮 평균 15도쯤이니 골프스코어가 잘 나오기 참 좋은 기온인데, “동백과 억새에 취해 샷이 잘 안된다”는 핑곗거리가 생겼다.

이 골프장 17번 홀은 일명 ‘김일성 홀’로 불린다. 급한 오르막 경사에서 공을 치며 그린으로 어렵사리 도달하기에 ‘악명 높은 김일성 홀’이라는 별명이 붙었다. 이 홀을 지나고 나면, 겨울을 이겨낼 힘을 얻을 것이다. 겨울 라운딩은 12월31일까지 하고, 2월6일에 다시 시즌오픈한다.

더 시에나 그룹은 골프여제 박인비 프로를 앰버서더로 위촉하고 글로벌 최상 레벨이 되기 위해 코스를 새롭게 단장하는 등 심혈을 기울이고 있다. 서귀포의 더 시에나 리조트 및 더 시에나 프리모 호텔은 유럽이 보고 울고 갈 정도로 멋진 성탄장식과 수려한 미디어아트를 선보이고 있다. 더시에나 벨루토 서울CC에서 지난 11월 자선 프로암대회를 열어 참가비 전액을 기부하는 등 선행도 이어가고 있다.

어음리 억새밭 옆 9.81파크는 애월의 경사진 언덕 10개 전용 트랙에서 중력의 힘으로 달리는 그래비티 레이스를 메인 테마로 하는 종합 액티비티 공간이다. 다양한 실내·외 액티비티, 게임, 커피, 식음 모두 즐길 수 있어 MZ(밀레니얼+Z)세대는 물론, 가족여행객들도 좋아하는 곳이다.

아마추어 레이서들이 탑승 횟수를 거듭하며 시간을 단축하고 승급하는 과정을 거쳐 전문가급에 도달해 상위권에 오르면, 연말 챔피언전에 참가할 수 있다. 지난 7일 중력레이싱카 챔피언십(GROC) 파이널이 수많은 마니아들의 환호 속에 열렸다.

GR차량은 무동력 레이싱을 위한 국산 머신으로, 전복 가능성 ‘0’이다. 차량 내 GPS와 ICT 기술을 이용해 랩타임, 속도, 횡가속도 등 기록과 주행 영상을 거의 실시간으로 레이서에게 전달한다. 어플을 통해 자신의 기록과 순위를 확인하면서 재도전 의지를 키워가기도 한다.

이밖에 이곳엔 360도 회전하는 하늘그네, 현실과 사이버를 넘나드는 서바이벌 게임 ‘아레나’, 큐브 범퍼카(링고) 운행 게임, 스포츠 슈팅, 축구·농구·볼링·야구 피칭·탁구·스키·컬링·양궁·승마·핀볼·클레이 사격 등 실감형 대형 스크린 스포츠도 있다.

아울러 ▷통창으로 제주풍경을 감상하며 쉬는 스페이스 제로 ▷제주산 식재료를 활용한 애월맛집 ‘브로콜리지’ 식당 ▷오나츠 도넛을 유명한 스낵바 ‘부스터 스테이션’ 등도 갖췄다. ‘한국 관광의 별’ 특별상, 관광벤처 최우수상, 코리아 유니크배뉴, 관광 유공 대통령 표창 등 숱한 상을 받았다.

제주관광공사는 축제에 참여하면서 겨울을 이겨보자고 제안했다. ‘비치크리스마스’ 오는 12~25일 함덕해수욕장에서 열린다. 바닷가가 크리스마스 분위기로 치장하니, 여느 곳과 다른 정취를 자아낸다.

관심이 쏠리는 것은 오는 1월1일 중문색달해변에서 열리는 ‘서귀포 겨울바다 국제펭귄수영대회’이다. 겨울바다 풍덩 빠져보는 것이다. 겨울 바닷물은 의외로 따뜻하다. 심지어 곽지과물해변에선 겨울 서핑도 즐긴다.

특별한 등산 마니아는 한라산 어승생악 눈길 등산도 감행하는데, 평범한 여행자라면 여러 번 산책만 해도 치유 효과를 봤다는 증언들이 많았던 ‘서귀포 치유의 숲’ 등산이 좋겠다.

제주 겨울 문화예술 투어 명소로, 제주관광공사는 ‘케이팝 데몬 헌터스’로 주목받고 있는 ▷갓 전시관(조천) ▷제주민속자연사박물관(삼성로) ▷제주세계자연유산센터(조천) ▷제주민속촌(표선) ▷국립 제주박물관(일주동로) 등을 추천했다.