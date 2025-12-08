[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드에 이무진 등 감성 K-팝 가수들이 대거 출동한다. 이와 함께 아이들을 위한 산타키즈빌리지에선 크리스마스 파티도 열린다.

제주신화월드가 오는 31일 ‘JSW 카운트다운 2026’ 공연을 연다. 투숙객만을 위한 특전이다.

공연에는 이승기, 로이킴, 이무진, 코요테, 비와이, 고추잠자리, 우싸이드, DJ이나, DJ 티거, 웬즈데이오프 등 인기 아티스트들이 총출동한다. 제주 지역 아티스트인 웬즈데이오프는, 지난 8월 제주신화월드에서 열린 ‘2025 제뮤 버스킹 신화’에서 치열한 경쟁 끝에 1위를 차지한 가수다.

이번 공연은 오후 6시부터 시작되며, 먹거리 부스, 스폰서 존 등 다양한 볼거리·먹거리가 함께 한다. 스페셜 불꽃놀이는 새해의 카운트다운과 함께 화려하게 펼쳐진다.

‘JSW 카운트다운’은 매년 제주신화월드에서 진행되는 제주 최대의 연말 행사로, 해마다 다채롭고 풍성한 프로그램으로 관객들을 맞는다.

‘산타 키즈 빌리지’는 제주신화월드 4개의 호텔에 판매되는 패키지로 어린이들의 천국 신화 액티비티의 ‘크리스마스 파티’ 입장권 1인권이 제공된다. 또한 신화테마파크 빅3 이용권과 레이트 체크아웃 혜택도 포함된다. 패키지 이용 기간은 22~27일로, 24일과 25일 중 하루를 투숙해야 한다.

‘크리스마스 파티’에선 아이들이 달콤한 토핑으로 핫코코아를 만들어 창의력과 성취감을 키우고, 성탄 특선 영화도 즐긴다. 산타 선물 증정식에는 부모님의 메시지가 함께 전달된다.

이밖에 제주신화월드는 성탄 ‘홀리데이 판타지’를 선보인다. 24일 크리스마스이브에는 ‘한밤의 크리스마스 콘서트’가 펼쳐진다. 오후 5시 30분부터 랜딩관 로비에서 캐럴 콘서트가, 9시 30분부터는 엠라운지에서 재즈 라이브 콘서트가 진행된다.

오는 19일부터 1월 4일까지는 제주신화월드 내 입점한 매장에서 상품을 구매하는 고객 대상으로 경품 추첨 이벤트를 진행한다.

한편 제주신화월드는 식음, 놀이, 체크인 과정에서 온갖 혜택을 다 모은 겨울맞이 특별 프로모션 ‘조이풀 윈터 저니’를 내년 1월 30일까지 진행한다. 애견과의 동반 여행객들을 위한 펫프렌들리 인프라와 프로그램도 가동 중이다.