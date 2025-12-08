과학기술을 통한 산업 발전은 국가 경쟁력의 핵심이다. 과학기술과 산업이 긴밀히 연계된 전략적 거점은 경제성장의 든든한 토대가 된다. 우리에게는 이미 세계적 경쟁력을 자랑하는 과학기술 인프라와 연구 및 사업화 인재가 집적된 대덕연구개발특구(이하 대덕특구)가 있다. 1973년 출범한 대덕특구는 대한민국 과학기술의 심장이자 지난 수십 년간 한국 기술혁신사의 중추 역할을 해왔다. 1980년대 반도체와 정보통신 기술의 기반을 닦았고, 1990년대에는 세계 최초 CDMA 상용화를 이끌며 한국을 ICT 강국 반열에 올려놓았다. 2000년대에는 국내 최초 우주발사체 나로호 개발의 핵심 기술이 이곳에서 탄생했다.현재 대덕특구에는 27개의 정부출연연구기관과 KAIST를 포함한 7개 대학, 4만 4천여 명의 연구인력, 2800여 개의 기업이 모여 있다. 과학기술과 산업을 연결하기에 최적의 환경이다. 실제로 코스닥 시가총액 상위 10개 기업 중 7개가 대덕특구 출신이라는 점은 이를 방증한다.

그러나 AI, 반도체, 양자, 바이오 등 국가 전략기술이 미래 경쟁력을 좌우하는 오늘날 기술패권 경쟁은 이미 전 세계적으로 치열하게 전개되고 있고, 글로벌 시장에서 승자독식 구조는 가속화되고 있다. 현재의 성과에 안주한다면 대덕특구의 영광은 빠르게 퇴색될 수밖에 없다. 지금 대덕특구는 대한민국 과학기술의 중심에서 세계무대로 도약하는 문턱에 서 있다.

이제 대덕특구는 과학기술 기반의 산학연 연계 강점을 극대화하여 기술개발과 사업화, 글로벌 시장 진출을 잇는 딥테크 글로벌 허브로 나야가야 한다. 딥테크는 단순히 난이도 높은 기술이 아니라 국가 생존 전략이다. AI, 양자기술, 바이오·헬스, 우주항공 등은 긴 개발 기간과 높은 실패 확률을 내포하지만 한 번 성공하면 산업 전반을 뒤흔드는 파괴적 혁신을 일으킨다. 딥테크 분야는 단기성과 중심의 지원만으로는 육성할 수 없다. 장기 연구, 전략적 투자와 함께 시장 중심 정책이 유기적으로 결합되어야 한다.

대덕특구가 시대적 변화에 유연하게 대응하며 딥테크 글로벌 허브라는 새로운 성장엔진으로 한 단계 도약하기 위해서는 기존의 틀을 넘어서는 정책 전환이 요구된다. 첫째, 딥테크 특화 장기 투자펀드를 조성이 필요하다. 현재 모태펀드 구조는 회수 기간이 짧아 딥테크 분야와 맞지 않는다. 10년 이상의 긴 호흡으로 R&D 투자가 가능하도록 투자 구조를 혁신해야 한다.

둘째, 기초연구기관과 민간을 연결하는 브릿지 플랫폼 구축이다. 독일 막스플랑크연구소처럼 기초부터 응용까지 이어지는 전주기 체계가 필요하다. 대덕특구에는 기초과학을 다루는 다수의 정부출연연구기관이 있고, 지난해부터 본격 가동 중인 중이온 가속기도 있다. 이미 준비는 마쳤다. 사업화 관점의 기초연구가 실현될 수 있도록 기초과학 상용화 플랫폼이 시급하다.

셋째, 글로벌 실증과 현지화 지원 체계 마련이다. 단순한 해외 전시 참가를 넘어서 현지 파트너 협력, 규제 적합성 검증, 시범 서비스 운영 등 시장 진입에 초점을 맞춘 프로그램으로 전환해야 한다. 기술별 전략 거점 국가에 따라 현지 맞춤형 PoC(Proof of Concept)를 확대해 대덕특구 딥테크 기업의 해외 진출을 적극 지원할 필요가 있다.

대덕특구의 지난 50년이 대한민국 과학기술의 심장이었다면 앞으로의 50년은 세계 기술패권 경쟁의 최전선이 되어야 한다. 이를 위해 장기적 안목과 개방형 혁신 생태계를 토대로 과학기술의 심장을 넘어 딥테크 글로벌 허브로 도약해야 한다. 외부의 압력과 내부의 잠재력이 교차하는 지금이야말로 대덕특구 대전환의 골든타임이다.

박후근 연구개발특구진흥재단 글로벌협력팀장