지역경제 기여할 우수상품 발굴

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 2026년 고향사랑기부 답례품 구성을 강화하기 위해 신규 공급업체를 오는 17일부터 19일까지 공개 모집한다.

이번 모집은 고향사랑기부제의 취지를 살려 지역경제에 기여할 수 있는 우수상품을 발굴해 기부자의 선택 폭을 넓히기 위한 것이다. 광주시는 지역 특성을 반영한 품목을 확보해 답례품의 다양성과 품질을 높일 계획이다.

모집 분야는 ▷광주지역 내 관광‧체험‧숙박‧식당 등의 관광 서비스 ▷광주에서 생산된 농축산물 ▷지역에서 제조된 가공식품 ▷공예품‧미술품 등을 포함한 지역생산품 등 총 4개 분야이다.

신청 자격은 광주시에 사업장을 두고, 해당 품목을 생산·배송할 수 있는 업체다. 신청 업체는 지역에서 생산·제조된 물품이나 지역특산품 등 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 상품을 제안할 수 있다.

광주시는 현재 운영 중인 답례품 현황과 품목의 다양성 등을 고려해 공정하고 투명한 심사를 진행할 계획이다. 다만 ▷광주외 지역에서 통용되는 상품권 및 이용권 ▷귀금속·보석류 ▷기타 미풍양속에 저해 우려가 있는 물품 등은 공모에서 제외된다.

공급업체로 선정되면 2026년 1월 협약 체결 이후부터 2027년 12월까지 2년간 답례품을 제공하게 된다.

박윤원 자치행정과장은 “이번 공개모집은 기부자들에게는 폭넓은 선택지를 제공하고, 지역업체는 판로 확대의 기회가 주어지는 것”이라며 “관심있는 업체들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.