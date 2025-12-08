- 도, 설계비 확보로 3년 노력의 산물…2028년까지 75억원 투입 180톤급 수거선 건조 착수

[헤럴드경제= 이권형기자] 깨끗한 충남 서해안을 만들기 위한 충남도의 노력이 3년 만에 결실을 맺었다.

도는 ‘해양쓰레기 전용수거선’ 건조 설계비로 국비 4억원을 확보, 2028년까지 총 사업비 75억원(국비 37.5억, 지방비 37.5억)을 투입해 180톤급 전용수거선을 건조한다고 8일 밝혔다.

해양환경보전의 새로운 전환점이 될 이번 예산 확보는 해양쓰레기로 인한 어망·어구 감김 등 선박사고 예방과 깨끗한 해양환경을 조성을 목표로, 지난 2023년부터 정부에 전용수거선 건조의 시급성을 강조한 결과다.

180톤급 강선으로 건조하는 전용수거선은 디젤과 전기를 결합한 1000마력 이상의 기관을 장착해 최대 속력 12노트로 운항 가능하며, 최대 20명이 승선할 수 있도록 계획하고 있다.

주요 장비는 해양 침적쓰레기와 부유쓰레기를 효율적으로 수거할 수 있도록 ▷굴삭기 ▷크레인 ▷인양기 ▷수중 드론 등 첨단 장비를 탑재한다.

도는 그동안 차도선 ‘늘푸른충남호’로 도서지역의 해양쓰레기를 운반해 왔으나, 별도의 수거선이 없어 집중호우 시 부유 쓰레기는 전북도와 공동으로 처리해야 하는 한계가 있었다.

2028년 전용수거선이 본격 운영을 시작하면 늘푸른충남호와 연계해 연간 1000-1500톤의 해양쓰레기를 수거·운반하는 체계적인 시스템이 구축될 것이란 기대다.

조진배 도 해양정책과장은 “깨끗한 바다를 지키는 일은 한 나라 전체의 미래와 직결된 사안”이라며, “바다의 지속 가능성, 국민 먹거리 안전, 생태계 보존 등을 위한 완벽한 전용수거선을 건조하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.