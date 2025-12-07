“특별감찰관 꼭 하겠다는 입장 거듭 말씀” “연합훈련, 반드시 카드로 고려하지 않아” “특별법 통한 제도 개선 응원”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 7일 “대통령실은 용산시대를 뒤로 하고 원래 있어야 할 곳인 청와대로 이전한다”며 “업무시설의 경우 크리스마스쯤 이사가 완료될 것으로 예상한다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 ‘이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회’에서 청와대 이전과 관련한 계획에 대해 이같이 말했다.

이어 강 실장은 “현재 청와대의 환경 정비 및 전기통신 공사가 마무리됐다. 기자들이 사용하는 브리핑룸 역시 20일에서 23일 사이에 청와대 춘추관으로 옮겨갈 것”이라며 “청와대 이전 후에는 온라인 생중계 등을 더 확충할 생각”이라고 설명했다.

이날 대통령실의 세종시 이전을 포함한 행정수도 이전 계획에 대한 물음도 이어졌다. 강 실장은 “아직 좀 섣부른 얘기가 될 수 있긴 하다”면서도 “이재명 대통령은 앞서 ‘퇴임은 세종시에서 할 수도 있겠다’고 언급한 바 있다. 이 대통령의 국토 균형발전에 대한 생각은 한결같다”고 말했다.

그러면서 그는 “행정수도 이전 문제의 경우 향후 논의가 충분히 진행된 뒤 국민 여러분께 보고할 기회가 있을 것”이라고 했다.

이날 내란재판부와 관련한 질문도 나왔다. ‘내란전담재판부 설치와 관련해 당과 대통령실 간에 이견 조율이 제대로 되지 않은 것 아니냐는 얘기가 있다’는 질문에 우상호 정무수석은 “당과 대통령실 간에 내란전담재판부를 추진하는데 원칙적으로 생각을 같이하고, 다만 위헌 소지가 최소화될 수 있는 범위 내에서 추진한다는 정도의 공감대는 형성돼 있었다고 본다”고 설명했다.

우 수석은 또한 “현재 진행 중인 내용들은 당에서 여러 가지 내부 견해 차이들을 극복하고 조율해 통일된 안을 만드는 과정으로 이해하고 있다”고 덧붙였다. 그러면서 우 수석은 “대통령실은 앞으로 진행되는 모든 법률안과 관련해서는 당내 논의를 존중하고 지켜보겠다는 입장을 견지하고 있다”고 말했다.

이재명 대통령은 앞서 특별감찰관을 임명할 의지를 밝힌 바 있다. 이와 관련해 ‘대통실의 의지가 부족한 것 아니냐는 얘기가 있다’는 질문에 “특별감찰관은 저희는 꼭 하겠다는 입장을 거듭 확인드린다”면서 “절차를 국회에서 추천해서 보내주셔야 한다”고 답했다.

내년도 이재명 정부 대북정책과 관련한 질문도 이어졌다. 한반도 평화프로세스와 관련해 한미 연합훈련을 축소하겠느냐는 질문에 위성락 국가안보실장은 “반드시 연합훈련을 카드로 직접 고려하고 있지 않다”고 말했다.

위 실장은 “남북관계 차원에서는 상대적으로 성취가 많지 않다”면서 “그래서 지금까지의 결과를 가지고 내년도 남북관계 쪽도 살펴보겠다”고 했다.

이어 문진석 더불어민주당 의원의 텔레그램 문자와 관련해 강 실장은 “김남국 (전) 디지털소통비서관이 관련 내용을 전달하지 않았다는 것을 확인했다”고 확인했다.

강 실장은 “인사 시스템에 대해서 대통령실 비서관들이 다 일일이 알고 있지 않다”면서 “그런 과정에서 부정확한 정보를 부적절하게 전달할 수 있다는 오해를 불러일으켰다”며 이같이 말했다.

그러면서 강 실장은 “앞으로도 이런 오해 생기지 않도록 공직 기강을 더 다룰 것이고, 직원들 관리에도 저 또한 더욱 만전을 기하겠다”고 강조했다.

이날 또한 김민석 국무총리가 추진하는 헌법존중 태스크포스(TF)와 관련 질문도 나왔다. 우 수석은 “사실은 내란이 어떤 분야에서 어느깊이로 서로 공모했고, 동조해서 진행됐는지를 다 밝히는 건 쉬운 일은 아니”라면서 “특검이 수사해서 그 진실을 밝혀내고 있다고 평가한다”고 말했다.

이어 우 수석은 “다만 미진할 때 국회에서 특별법을 통해 다른 방식의 제도 개선을 하는 것도 저희는 응원하고 있다”고 여지를 뒀다. 그러면서 우 수석은 “어쨌든 헌법을 준수하고 법과 제도적 절차 따라 청산작업이 진행돼야 한다고 하는 기본원칙은 이 대통령의 확고한 원칙”이라며 “조금 더디게 보일지몰라도, 그것이야말로 헌법 정신에 기초한 청산이라고 생각한다”고 강조했다.