국내 금융권 최초 시작된 외국환 지식 경연대회

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 지난 5일 하나금융그룹 명동 사옥에서 전국의 외국환 우수 직원들이 참여하는 외국환 지식 경연대회인 ‘외국환 골든벨’ 결선 행사를 개최했다고 7일 밝혔다.

외국환 골든벨은 하나은행이 국내 금융권 최초로 시작한 외국환 전문 지식 경연대회로, 올해로 20회 차를 맞는 하나은행의 오랜 전통이자 직원들의 소통과 화합을 위한 문화 축제다.

이번 외국환 골든벨은 지난 11월부터 총 3회에 걸쳐 하나은행 모바일 앱 하나원큐를 통해 온라인 예선이 먼저 진행됐다. 회차별로 9000여 명의 직원이 참여할 만큼 관심이 컸다.

이날 결선 무대는 ▷외국환 법령 ▷외국환 상품 및 서비스 ▷수출입 등 외국환 전 범위에 걸친 문제가 출제됐다. 예선전에서 선발된 총 100명의 직원이 소속 지점과 부서의 명예를 걸고 선의의 경쟁을 이어갔다.

최종 우승을 차지한 동광동 지점 이수연 대리는 “하나은행의 대표 외국환 축제인 외국환 골든벨에서 최종 우승하게 되어 영광”이라며 “하나은행이 외국환 1등 은행의 명맥을 이어갈 수 있도록 노력하겠다”는 소감을 전했다.

이날 행사에 참석한 이호성 하나은행장은 “앞으로도 최우수 외국환 전문 은행으로서의 위상 강화를 위해 직원들이 외국환 관련 지식 습득 및 전문성 제고에 매진할 수 있도록 아낌없는 지원을 지속해 나갈 방침이다”고 밝혔다.