산업연합포럼·생기원 주최 수소경제 활성화를 위한 전략과 과제 포럼 정만기 산업연합포럼 회장 기조연설서 “한·중, 수소 모빌리티 경쟁 심화”

[헤럴드경제=배문숙 기자]세계 수소 트럭 10대 중 9대 이상은 중국산으로 수소 모빌리티에서 우리나라가 중국과 경쟁하기 위해서는 보조금 등 과감한 지원과 혁신을 가속할 수 있는 허용적 규제 환경 개선이 필요하다는 주장이 제기됐다.

7일 한국산업연합포럼(KIAF)에 따르면 정만기 산업연합포럼 회장(전 산업통상자원부 제1차관)은 지난 5일 일산 킨텍스에서 열린 ‘수소경제 활성화를 위한 전략과 과제’를 주제로 세계 수소 엑스포(World Hydrogen Expo) 2025 산업발전포럼 기조연설에서 “중국이 사실상 수소모빌리티 글로벌 시장을 압도하고 있다”며 이같이 언급했다.

정 회장은 “올해 6월 기준 세계 누적 수소버스 9100대 중 75%, 수소트럭 약 1만2000대 중 95%를 중국이 차지하고 있다”며 “수소충전소 수도 중국 400기, 유럽 280기, 한국 180기, 일본 170기, 미국 90기로, 중국이 수소모빌리티 글로벌 시장을 압도하고 있다”고 지적했다.

정 회장은 이어 “베이징–톈진–허베이, 상하이, 광둥–푸산 등 9개 도시군을 지정해 핵심 기술 국산화와 보급 실적 등을 기준으로 중앙정부가 한화 1조5000억원 규모의 보조금을 제공했다”면서 “이 정책 덕분에 중국은 막전극접합체(MEA), 촉매, 탄소지, 공기압축기, 수소순환펌프 등의 국산화율 80%, 연료전지 시스템 국산화율 97%를 달성했다”고 강조했다.

그러면서 “수소모빌리티에서 중국과의 경쟁이 불가피한 만큼 우리도 과감한 R&D와 보조금, 충전소 투자를 확대해야 한다”며 “수소환원제철과 액화수소 운반선 분야에서 초격차 선도전략도 차질 없이 추진하고 중국처럼 기술 완성도가 70~80% 수준이어도 시장 출시를 허용해 사후 보완으로 혁신을 가속할 수 있는 허용적 규제 환경이 필요하다”고 제언했다.

이날 주제발표에서는 수소 공급·기술·제도 측면의 과제가 집중적으로 논의됐다. 김학주 한동대 교수는 “수소는 현재 정유, 석유화학, 비료, 반도체 등 일부 공정에서만 제한적으로 쓰이고 있다”며 “철강 제련과 트럭 운송에 본격적으로 도입하려면 대량의 수소를 안정적이고 저렴하게 공급할 수 있는 체계가 전제돼야 한다”고 강조했다.

허성윤 서울과기대 교수는 “수소경제가 실제로 작동하려면 단기적으로 규제·제도 정비를 통해 실행력을 높이는 것이 중요하다”며 수소정책 컨트롤타워 구축과 수소경제위원회 권한 강화 필요성을 제기했다.

기술 세션에서는 청록수소 생산기술과 천연수소, 수소 가격 안정 방안 등이 논의됐다. 이용운 한국생산기술연구원 수석연구원은 액체 금속 촉매 기반 버블 칼럼 반응기, 고체 탄소 촉매 기반 공정 등을 소개하며 “청록수소는 대용량 청정수소 공급을 떠받칠 핵심 기술”이라고 평가했다.

황지현 한국에너지공과대 교수는 “천연수소는 지하에서 직접 채굴 가능한 1차 에너지원으로, 기존 수소 생산체계를 근본적으로 보완할 잠재력이 있다”며 가격 경쟁력을 강조했다.

이슬기 산업연구원 연구위원은 “국내 부생수소 덕분에 상대적으로 유리한 편이지만 여전히 수소 가격이 kg당 1만 원을 넘는다”며 세제·국제협력·산업 전환 로드맵을 연계한 종합 정책을 주문했다.

한정탁 삼일PwC 파트너는 최근 청정수소발전시장 입찰 취소와 일반수소발전입찰 지연 사례를 언급하며 “에너지 전환 시기일수록 전원별 특성과 비용, 계통·환경·입지 요소를 종합적으로 고려한 중장기 전력수급계획이 필요하다”고 강조했다.

한편, 산업연합포럼은 기계, 대한의료데이터, 디스플레이, 바이오, 반도체, 배터리, 백화점, 석유, 섬유, 시멘트, 엔지니어링, 자동차모빌리티, 전자정보통신, 제로트러스트보안, 조선해양플랜트, 철강, 체인스토어, 항공우주, 화학 등 19개 단체가 활동하고 있다. 이날 포럼은 산업연합포럼과 한국생산기술연구원 공동 주최로 열렸다.