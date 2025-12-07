정현석 대표 “지역 협업 기반 고객 감동 선사할 것”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 롯데백화점이 잠실점과 본점(명동)을 중심으로 한 ‘롯데타운’ 전략을 통해 2년 연속 합산 연 매출 5조원을 돌파했다고 7일 밝혔다.

롯데백화점 잠실점은 지난 4일 거래액을 기준으로 2년 연속 누적 매출 3조원을 넘어섰다. 이는 지난해(12월 25일)보다 21일 앞당긴 것이다.

잠실점은 올해 1월부터 11월까지 매출이 8% 신장하면서 연 매출이 3조3000억원에 육박해 역대 최대가 확실시된다고 롯데백화점은 설명했다.

이는 백화점 본관과 에비뉴엘, 롯데월드몰 등 각 플랫폼의 강점을 특화한 재단장 전략이 주효한 것으로 전해졌다.

롯데월드몰은 올해 60여개 매장을 재편하고 ‘무신사스탠다드스포츠’ 등 초대형 제조·유통 일괄 브랜드(SPA)와 트리밍버드·스탠드오일 등 젊은 층이 선호하는 트렌디 브랜드를 대거 유치했다.

에비뉴엘 잠실은 ‘샤넬’ 등 핵심 매장 고급화와 ‘브레게’ 등 럭셔리 시계와 주얼리를 보강했다.

또 백화점 본관은 글로벌 2030세대를 겨냥한 K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’ 2호점(1500평 규모)을 열고, 러닝 상품군을 확장하는 등 콘텐츠 다변화에 주력했다.

명동의 롯데백화점 본점은 6일 기준 연 매출 2조원을 달성했다.

지난 3월 ‘그라프’ 등 하이주얼리 브랜드를 추가하고 9월에는 스위스 최고급 시계 브랜드 ‘제이콥앤코’ 매장을 국내 최초로 선보여 워치·주얼리 매출이 작년 대비 두 배 이상 늘었다고 한다.

정현석 롯데백화점 대표는 “계열사 시너지와 지역 사회와의 협업을 기반으로 한 ‘롯데타운’으로 신(新) 르네상스 시대를 열고 있다”며 “앞으로도 혁신을 통해 고객들에게 감동을 선사할 것”이라고 말했다.