제주 유일의 보양온천 오레브 핫스프링 앤 스파
[헤럴드경제=함영훈 기자] 제주 유일의 국민 보양 온천으로 인증받은 오레브 핫스프링 앤 스파가 오는 24일과 25일, ‘Warm Jazz Night’를 콘셉트로 한 특별한 크리스마스 이벤트를 진행한다.

따뜻한 노천 온천에 라이브 재즈 공연이 더해지는 하이브리드 웰빙이다.

이번 크리스마스 이벤트는 오레브 핫스프링 앤 스파가 추구해 온 ‘힐링·문화·라이프스타일’ 콘셉트를 집약한 프로그램으로 구성됐다.

야외 스파존과 인도어 스파존 전역에 크리스마스 감성을 담은 데코레이션이 더해지며, 온천을 즐기면서 재즈 공연을 감상하는 특별한 저녁이 펼쳐질 예정이다.

홀리데이 시즌을 위한 특별 식음 메뉴도 마련된다. 보양식 소고기 솥밥과 장어 솥밥을 비롯해, 겨울 감성을 담은 뮬드와인 등 시즌 음료와 홀리데이 핑거푸드가 제공되며, 가족 방문객을 위한 키즈 클래스도 운영된다. 사전 예약을 통해 아이들은 전용 키즈존에서 크리스마스카드 만들기 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

간단한 설문 참여만으로 자동 응모되는 ‘크리스마스 럭키 드로우’는 78평형 럭셔리 오레브 리조트 숙박권과 JW 메리어트 제주 아일랜드 키친 뷔페 2인 식사권, 오레브 핫스프링 앤 스파 이용권 등 풍성한 경품이 제공되며, 당첨자는 12월 30일 오레브 제주 공식 인스타그램을 통해 발표될 예정이다.


