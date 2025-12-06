생활고 때문에 88세의 고령에도 마트 계산대에 서야 했던 미국의 한 노인이 소셜미디어(SNS)를 통해 이어진 온정의 손길로 25억 원의 기부금을 받게 됐다.

5일(현지시간) AP통신에 따르면, 미국 미시간주의 한 마트에서 계산원으로 일하는 에드 뱀버스는 최근 22세 호주인 인플루언서 샘 바이덴호퍼가 주도한 온라인 모금 캠페인을 통해 총 170만 달러(약 25억 원)를 전달받았다.

이날 기부 증서를 건네받은 뱀버스는 믿기지 않는다는 표정으로 “세상에”를 연발하며 눈물을 훔쳤다.

뱀버스는 과거 제너럴모터스(GM)에서 은퇴했으나, 넉넉지 않은 형편 탓에 82세가 되던 해 다시 생활 전선에 뛰어들었다. 2018년 아내와 사별한 뒤 홀로 남겨진 그에게는 22만 5천 달러(약 3억 3천만 원)에 달하는 빚이 있었다. 90세를 바라보는 나이에도 쉴 수 없었던 이유다.

그의 인생을 바꾼 것은 우연한 만남이었다. 미국을 방문 중이던 인플루언서 바이덴호퍼가 마트에서 일하는 뱀버스를 만나 대화를 나눴고, 이 영상을 자신의 틱톡 계정(팔로워 770만 명)에 올리면서 사연이 알려졌다. 영상 속에서 뱀버스는 “지금 소득으로는 생활하기가 충분하지 않다”고 담담히 자신의 처지를 털어놨다.

바이덴호퍼는 온라인 모금 사이트 ‘고펀드미(GoFundMe)’를 통해 뱀버스를 돕기 위한 모금을 시작했다. 그는 “뱀버스의 사연은 많은 노년층과 참전용사들이 생계 유지를 위해 얼마나 힘든 상황에 처해 있는지 보여준다”며 대중의 관심을 호소했다.

반응은 폭발적이었다. 캠페인 시작 2주 만에 10달러 소액 기부부터 1만 달러 고액 기부까지 이어지며 목표액을 훌쩍 넘긴 170만 달러가 모였다. 바이덴호퍼는 이 놀라운 결과에 대해 “꿈만 같은 일”이라며 감격을 표했다.

거액의 후원금을 받게 된 뱀버스는 취재진에게 “형을 만나러 여행도 가고, 한동안 못 했던 골프도 다시 시작하고 싶다”는 소박한 소망을 밝혔다. 다만 그는 당장 일을 그만두지는 않을 계획이다. 그는 “한두 달 정도 더 근무한 뒤 일을 마무리할 생각”이라고 덧붙였다.