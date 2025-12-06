[헤럴드경제=함영훈 기자] 수도권 최대 스키장인 경기도 광주 곤지암리조트가 12월 10일 스키장을 개장하며 2025/26 스키시즌을 시작한다.

곤지암리조트 스키장은 중부고속도로 곤지암IC에서 10분 거리에 위치하고 있으며, 서울 강남에서 40분 만에 도착할 수 있는 뛰어난 접근성을 지니고 있는 스키장으로 일상에 스며드는 비일상의 겨울 레포츠 경험을 선사한다.

곤지암 스키장은 2025/26시즌에 ‘스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장’을 컨셉으로 직장인과 대학생 등 모든 스키어가 일상에서 언제든지 떠나 즐길 수 있는 차별화된 프리미엄 스키라이프를 선사할 예정이다.

유소년 및 초급자들이 안심하고 스키를 배울 수 있는 초급 강습자 전용 프라이빗 슬로프를 운영하며, 초중급 스키어 또한 정상에서부터 베이스까지 더 길고 넓게 이어진 완만한 경사의 ‘파노라마 슬로프’를 즐길 수 있어 모든 스키어가 스키 본연의 매력과 겨울 레포츠의 짜릿함을 온전히 느낄 수 있다.

더불어, 성수기 기간인 12월 20일부터 1월 31일 사이 라이프스타일에 맞게 스키를 즐길 수 있도록 얼리모닝 운영을 확대할 예정이다. 해당 기간 주말 및 공휴일에는 오전 7시, 주중에는 8시에 오픈하여 시간이 부족한 스키어들이 원하는 시간대에 특별한 스키를 즐길 수 있다.

곤지암리조트 스키장은 최대폭 154m인 총 8면의 광폭 슬로프와 시간당 1만 5000명을 정상까지 이동시키는 초고속 리프트, 무선 원격제어 제설 시스템 등 국내 최고 수준의 스키 시설을 갖추고 있다.

또한, 국내 최초로 선보인 ‘시간제 리프트권’을 비롯하여, 동 시간대 이용 고객 수를 제한하여 관리하는 ‘슬로프 정원제’와 스마트폰 하나로 예약부터 입장까지 편리하게 이용 가능한 ‘스키 모바일 퀵패스’, 쾌적하고 깨끗한 다채로운 스키 부대시설 등 으로 차별화된 스키 라이프를 제공하고 있다고 리조트측은 설명했다.

곤지암리조트 스키장의 2025/26 시즌 운영 시간 및 슬로프 오픈 일정은 홈페이지에 자세히 나와있다.