포획건수도 9276마리로 역대 최다

[헤럴드경제=양근혁 기자] 일본에서 지난 4∼11월 곰의 습격을 받아 숨지거나 다친 사람이 230명으로, 역대 최다를 기록했다고 현지 언론이 6일 보도했다.

니혼게이자이신문 보도에 따르면 환경성이 집계한 인적 피해(속보치) 현황에 따르면 11월 한 달간 곰 습격에 의한 피해자 수는 사망 1명 등 총 33명에 달했다.

이로써 2025 회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 들어 8개월간 피해자 수는 230명으로 늘어났다.

이는 환경성 집계로 종전 최다였던 2023년도의 연간 피해자 수 219명을 이미 넘어선 수준이다. 이 가운데 사망자는 13명으로, 역시 최다였던 2023년도 6명의 2배를 웃돌고 있다.

지역별 피해자 수는 ▷아키타현 66명 ▷이와테현 37명 ▷후쿠시마현 24명 ▷니가타현 17명 등 순이다.

이 기간 곰 포획 건수는 9867마리로, 역시 2023년도의 9276마리를 넘어 역대 최다를 기록했다.

곰 출몰 신고 건수(홋카이도, 규슈, 오키나와 지역 제외) 역시 3만6814건으로, 2023년도의 2만4348건을 넘었다.

환경성은 “개체수가 늘고 주민 생활권에서 먹이를 찾는 경험을 쌓은 곰도 증가했을 가능성이 있다”며 12월에도 계속해 출몰할 우려가 있다고 경계감을 피력했다.

니혼게이자신문은 환경성이 곰 피해 대책비 34억엔(약 323억원)을 올해 추경예산에 반영할 계획이라고 전했다.