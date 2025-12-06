마포구, 5일 오후 5시 레드로드 R6 특설 에어돔에서 ‘2025 비보이 세계로 레드로드 국제 스트리트 댄스 페스티벌’ 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 12월 5일 오후 5시 레드로드 R6 특설 에어돔에서 열린 ‘2025 비보이 세계로 레드로드 국제 스트리트 댄스 페스티벌’ 개막식에 참석해 젊은 댄서들과 함께 축제의 열기를 더했다.

이번 페스티벌은 브레이킹을 비롯한 비보이, 팝핀, 락킹, 왁킹, 힙합 등 스트리트 댄스 전 장르를 아우르는 대표 문화·관광 융합 행사로, 레드로드의 겨울밤을 화려하게 채웠다.

특히 올해는 레드로드 R6에 처음 설치된 초대형 에어돔에서 행사가 진행돼, 한겨울의 찬 바람 속에서도 댄서들과 관객들이 추위에 구애받지 않고 화려한 무대를 가까이에서 즐길 수 있었다.

여기에 스파클라, 레이저, 페이퍼건, 에어샷 등 다양한 특수효과를 더해 시각적 몰입도를 한층 높였다.

공연 사이에는 ZN GROW, 20세기비보이즈, 팝핀현준 등 국내 정상급 댄서들의 축하공연이 펼쳐져 관람객들의 환호가 쏟아졌다.

본선에서는 예선을 통과한 6개 팀이 리그전 방식으로 대결해 총 2,500만 원의 상금을 놓고 기량을 겨뤘다. 심사에는 팝핀현준, 군조, 20세기비보이즈 등 유명 스트리트 댄서들이 참여하여 전문성과 공정성을 더했다.

치열한 경쟁 끝에 1등 1,000만 원, 2등 500만 원, 3등 400만 원이 각각 1팀씩 수여됐으며, 우수상은 세 팀이 200만 원씩 가져갔다.

한편 레드로드 R5에서는 거리 버스킹과 로드갤러리, 체험부스가 운영됐으며, 오후 3시부터는 시민이 함께 참여하는 ‘레드로드 댄스 챌린지’가 진행돼 다채로운 즐길 거리를 선사했다.

박강수 마포구청장은 “해마다 전 세계 많은 댄서들이 주목하는 축제, 레드로드 국제 스트리트 댄스 페스티벌이 올해는 에어돔 개장과 함께 더욱 화려해졌다”라며, “앞으로도 마포구는 레드로드가 청년 예술인의 꿈이 움트는 무대, 시민 누구나 문화의 기쁨을 누리는 공간으로 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.