[헤럴드경제=문영규 기자] 대한민국 축구 대표팀이 2026년 북중미월드컵에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 승자와 만나 32강 진출을 겨룬다.

5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조추첨식에서 ‘포트2’ 한국은 개최국 멕시코가 속한 A조에 편성됐다.

이어 ‘포트3’ 남아공과 ‘포트4’ 유럽 플레이오프 패스 D가 A조에 뽑혔다.

유럽 플레이오프 패스 D에는 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드 중 본선에 오른 팀이 합류하게 된다.

23번째 월드컵인 2026년 대회는 내년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국과 캐나다, 멕시코의 16개 경기장에서 펼쳐진다. 2002 한국·일본 월드컵 이후 두 번째로 복수의 국가에서 열린다.

이번 북중미월드컵은 기존 32개국에서 48개국으로 확대 개편됐다. 4개 팀으로 묶인 12개 조들이 토너먼트(32강) 진출을 경쟁한다. 각 조 1위와 2위가 32강 토너먼트에 직행하며 3위 중 상위 8개 팀이 추가로 토너먼트 진출권을 획득할 수 있다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 아시아 지역 3차 예선에서 6승 4무 무패로 승점 22를 쌓아 B조 6개 팀 중 1위를 차지하며 북중미행 티켓을 손에 넣었다.

1986년 멕시코 대회부터 11회 연속이자 통산 12번째 월드컵 본선 무대에 오르는 한국은 원정 대회 역대 최고 성적인 8강 진출에 도전한다.

2026 북중미월드컵 조추첨 결과는 아래와 같다.

A조: 멕시코, 남아공, 대한민국, 유럽 PO D

B조: 캐나다, 유럽PO A, 카타르, 스위스

C조: 브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드

D조: 미국, 파라과이, 호주, 유럽 PO C

E조: 독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르

F조: 네덜란드, 일본, 유럽 PO B, 튀니지

G조: 벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드

H조: 스페인, 카보베르데, 사우디, 우루과이

I조: 프랑스, 세네갈, 대륙간PO B, 노르웨이

J조: 아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단

K조: 포르투갈, 대륙간PO A, 우즈베키스탄, 콜롬비아

L조: 잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마