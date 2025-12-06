쿠팡 “경찰 수사 사안”, 사실상 제출 거부 피해 보상 등 대책 마련 답보 상태 과방위, 쿠팡 청문회 17일 개최 예정

[헤럴드경제=정석준 기자] 국회가 여야를 가리지 않고 쿠팡에 개인정보 유출 관련 자료 제출을 요구하고 있지만, 대부분 확보하지 못한 것으로 나타났다. 쿠팡이 영업비밀 등을 이유로 자료 제출을 거부하자, 국회는 김범석 쿠팡 이사회 의장까지 압박 수위를 높이고 있다.

6일 정치권에 따르면 국회 과학기술정보방송통신위원회와 정무위원회 소속 여러 의원실은 최근 잇따라 열린 긴급 현안질의를 앞두고 쿠팡에 개인정보 유출 경위·내부관리체계 등 관련 자료를 요청했지만 별도의 자료 제출이 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

과방위 여당 간사인 김현 더불어민주당 의원은 지난 2일 현안질의에서 “쿠팡 국회 담당관과 연락이 두절됐다고 한다”며 “회장이나 사장이 증인으로 출석할 때에는 득달같이 국회로 달려오더니, (국회가) 자료를 요구하려고 하니 연락이 두절됐다”고 밝혔다.

야당 간사인 최형두 국민의힘 의원도 “저희 당에서도 많은 자료를 요청했는데 전혀 받지 못하고 있다”며 “쿠팡이 벌써 소극적으로 하고 정부도 사태 파악이 늦다는 것에 대해 국민들이 매우 불안해하고 있다”고 말했다.

쿠팡은 자체 보안시스템, 관리 규정 등에 대해 영업 비밀을 이유로 자료 제출을 거부한 것으로 알려졌다. 이에 대해 과방위원장인 최민희 민주당 의원은 “보안시스템이 이렇게 잘 되어 있다고 얘기하면 회사의 격이 높아지는 건데, 이것까지 안 주려고 하고 있다”고 지적했다.

또한, 그는 “브랫 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO)의 답변을 보면 내부에서 상당 부분 내부 조사가 진행됐다는 것으로 보인다”면서 “그런데 그거를 경찰 핑계 대면서 빠져나가려고 한다”고 비판했다.

이에 대해 쿠팡 측은 경찰이 수사 진행 중인 사안에 대해 언급할 수 없다는 입장을 고수했다. 브랫 매티스 CISO는 이준석 개혁신당 의원이 유출 사고를 일으킨 직원의 동기에 대해 묻자 “경찰 조사가 진행 중이기 때문에 답변할 수 없다”고 했다.

또한, 박대준 쿠팡 대표는 자료 미제출 지적에 대해 “한꺼번에 너무 많은 자료 요청이 들어오다 보니 미처 제출하지 못한 자료가 있는 것 같다”며 “어떤 의도가 있는 것이 아니고 물리적으로 시간이 좀 걸리는 중”이라고 해명했다.

국회의 연속된 현안질의에서도 재발 방지책·피해 보상 기준·2차 피해 차단 등 핵심 대책은 여전히 답보 상태다. 박 대표는 “피해자에 대해서 보상을 적극적으로 검토하겠다”면서도 보상 시점과 방법 등에 대해서는 말을 아꼈다.

김범석 쿠팡 이사회 의장을 둘러싼 책임론도 확산하고 있다. 이훈기 민주당 의원이 김범석 의장의 직접 사과를 요구하자, 박 대표는 “제가 이 사건에 대해 전체 책임을 지고 있고 한국 법인의 대표로서 끝까지 사태를 수습할 수 있도록 노력을 다하겠다”고 답했다.

한국소비자단체협의회는 지난 2일 국회에서 기자회견을 열고 “김범석 의장은 소비자에게 사죄하고 책임 있는 해결 방안을 마련하라”며 “반복되는 개인정보 유출사건에 대한 범정부 대책을 수립하고, 대규모 개인정보 처리 사업자를 대상으로 개인정보 보호 실태를 전수 조사하라”고 주장했다.

쿠팡 청문회도 열린다. 과방위는 오는 9일 쿠팡 청문계획서를 채택하고 17일 청문회를 개최할 예정이다. 앞서 최민희 과방위원장은 현안질의에서 “어떤 국회에 익숙해져서 이렇게 하는지 모르겠는데 지금 보안 책임자가 이야기한 수준 이상으로 (발언을) 안 하시면 저희 곧 청문회 열어서 다시 하겠다”고 언급한 바 있다.

윤한홍 정무위원장도 “김범석 의장에게 정무위 참석을 요청했으나 불참했다”며 “위원장으로서 강한 유감을 표시한다”고 말했다.