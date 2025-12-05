거창승강기밸리 홍보·해외 판로 확대 나서

[헤럴드경제(거창)=황상욱 기자] 거창군은 거창승강기밸리의 경쟁력 홍보와 관내 기업의 해외시장 개척을 위해 4일부터 6일까지 베트남 호치민 SECC에서 열리는 ‘2025 베트남 승강기 엑스포’에 참가하고 있다고 5일 밝혔다.

베트남승강기협회가 주관하는 이번 엑스포는 베트남 최대 규모의 승강기 전문 무역박람회로, 약 20개국 50개 기업이 참여하고 1만5000명 이상의 바이어·관람객이 찾는다.

한국 홍보관은 행정안전부, 거창승강기밸리, 한국승강기안전공단과 국내 중견·중소 승강기기업 10개 사가 공동 운영한다. 거창군은 한국승강기대학교와 (사)승강기밸리기업협의회 소속 기업 앱스·지에스파킹·화신기업·에스엘텍·SW Eng 등과 함께 참가해 한국관 내 3개 부스를 마련하고 기술 홍보와 해외 바이어 상담을 진행하고 있다.

거창군 관계자는 “이번 엑스포는 지역 기업의 기술력과 경쟁력을 해외에 알릴 중요한 기회”라며 “세계 시장 진출의 발판을 마련할 것으로 기대한다”고 말했다.