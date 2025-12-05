올해 대비 1071억원 증액…문화강국 실현에 집중 투자

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 2026년 총지출 예산(기금 포함)이 올해(1조3874억원)보다 1097억원(8%) 늘어난 1조4971억원으로 확정됐다고 5일 밝혔다. 과거 국가유산의 단순한 보존·계승을 넘어 국가유산을 K-컬처의 미래 성장 동력으로 발전시키는 한편, 글로벌 문화 경쟁력 강화와 국제적 위상을 제고하는 분야에 예산을 집중 투자할 계획이다.

회계·기금별 예산을 보면, 일반회계 및 지역균형발전특별회계는 1조3300억원으로 올해(1조2440억원)보다 860억원(6.9%) 늘어났고, 국가유산보호기금은 1671억원으로 올해(1434억원) 대비 237억원(16.5%) 증액됐다.

분야별로는 ▷국가유산 보수정비·보존기반 구축 5711억원 ▷국가유산 정책 2638억 원 ▷문화유산 1009억원 ▷자연 및 무형유산 906억원 ▷세계유산 806억원 ▷교육·연구·전시 1067억원 ▷궁능원 관리 1285억원 등의 예산을 투입할 예정이다.

국가유산청은 ‘문화강국의 든든한 뿌리, 국가유산의 가치 확산’을 목표로 ▷국가유산 보존·전승을 통한 국가브랜드 강화 ▷K-컬처의 원천인 ‘국가유산’ 세계화로 ‘빅 5 문화강국’ 실현 ▷국민의 삶과 조화롭고 지역발전을 이끄는 국가유산 보호·활용 등 3대 중점 투자 분야를 설정했다.

첫째, 국가유산 보존·전승을 통한 국가브랜드 강화를 위해 기후위기·재난 대비 국가유산 안전관리 등 보호를 강화한다. 국가유산 보수정비·보존기반 구축과 함께 ▷국가유산 재난안전 관리(316억원) ▷국가유산 긴급보수(108억원) ▷국가유산 돌봄사업(211억원) ▷궁능방재시스템 구축(190억원) ▷세계유산 보존관리 지원(194억원) 등의 사업을 펼친다.

또 국가유산 분야별 보존·활용기반 확충 사업으로 ▷국가유산 분야 연구·개발(R&D)(140억원) ▷국립무형유산원 분원 건립(119억원) ▷지역 전수교육관 건립 지원(117억원) ▷발굴유물 역사문화공간 조성 및 운영(76억원) ▷전통건축부재보존센터 3수장고 증축(44억원) ▷한국전통조경 해외 보급(20억원) 등을 추진한다.

둘째, K-컬처의 원천인 ‘국가유산’ 세계화로 ‘빅 5 문화강국’을 실현하기 위해 K-헤리티지 기반 국제 협력 선도로 국가 위상 강화에 나선다. ▷제48차 세계유산위원회 개최(179억원) ▷국제개발협력(ODA)(111억원) ▷세계유산 국제해석설명센터 및 유네스코 아태무형유산센터 운영(62억원) ▷유네스코 등 국제기구 지원(33억원) 등에 예산을 투입한다.

국가유산 콘텐츠 브랜드화로 K-헤리티지를 글로벌 확산시키기 위해 ▷궁중문화축전 등 궁궐 체험 프로그램(160억원) ▷국가유산 콘텐츠 개발 보급(143억원) ▷국가유산 채널 구축·운영(46억원) ▷국가유산 안내판 정비(46억원) ▷세계유산 홍보 지원(31억원) ▷국제 공동연구 등 우리 유산 바로 세우기(16억원) ▷경복궁 내 국가유산 대표 상품관 조성(8억원) 등을 진행할 예정이다.

셋째, 국민의 삶과 조화롭고 지역발전을 이끄는 국가유산 보호·활용을 위해 각 지역별 특색있는 국가유산을 관광 자원으로 육성해 지역 활성화에 동참한다. ▷우리고장 국가유산 활용사업(211억원) ▷국가유산 방문 캠페인(87억원) ▷국가유산 미디어아트(109억원) ▷세계유산축전(55억원) ▷국가유산 방문의 해 운영 등 국가유산 광역 활용기반 구축(10억원) 등에 예산을 배정했다.

국민의 삶과 조화로운 국가유산 지역 정비 및 국민 편의 증진을 위해 ▷역사문화권 정비·진흥(193억원) ▷국가유산 경관 개선 지원(70억원) ▷고도(古都) 이미지 찾기(50억원) ▷근대역사문화공간 활성화(24억원)에도 힘쓴다.

국가유산의 교육 및 활용을 통한 지역 공동체 활성화 사업으로는 ▷사회적 약자를 찾아가는 국가유산 교육(35억원) ▷사회적 배려대상자 궁궐 초청 프로그램(20억원) ▷어린이 국가유산 교육 프로그램 제작·보급(8억원) 등에 투자한다.