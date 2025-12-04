‘2025년 가계금융복지조사’ 빈곤율 10.3%…0.5%P↑ 하위 10% 소득 증가 느려

[헤럴드경제=김벼리 기자] 근로연령층(18~65세) 10명 중 1명은 ‘빈곤층’이라는 조사 결과가 나왔다. 이 비중은 지난 2011년 이후 매년 줄거나 유지됐는데, 지난해 처음으로 0.5%포인트 늘었다. 소득 하위 10%의 소득 증가폭이 물가상승률에 미치지 못했던 결과다.

4일 국가데이터처와 금융감독원·한국은행 등이 발표한 ‘2025년 가계금융복지조사 결과’에 따르면 지난해 근로연령층의 처분가능소득 기준 상대적빈곤율은 10.3%에 달했다. 지난 2023년(9.8%)과 비교하면 1년 새 0.5%포인트 늘었다. 상대적빈곤율이 늘어난 것은 관련 통계를 집계하기 시작한 2011년 이후 이번이 처음이다.

근로연령층의 상대적빈곤율이란 전체 근로연령층에서 균등화 처분가능소득의 중위소득 50%(빈곤선) 이하에 속하는 인구가 전체에서 차지하는 비율을 말한다. 쉽게 말해 전체 근로연령층을 소득순으로 줄 세웠을 때 중간값에 못 미치는 소득을 받는 사람의 비중이 얼마나 크냐를 보여주는 지표다.

근로연령층의 처분가능소득 상대적빈곤율은 지난 2011년 이후 매년 증가 또는 감소해왔다. 지난 2011년 13.9%였던 빈곤율은 2015년 12%대로 떨어졌고, 2019년에 10%대로 떨어진 뒤 2023년에는 처음으로 한자릿수로 떨어졌다.

상대적빈곤율이 최근 다시 늘어난 것은 그만큼 빈곤층의 처분소득 증가 속도가 물가상승률을 따라잡지 못했기 때문이다. 국가데이터처 관계자는 “작년에 빈곤선이 4.7% 증가했는데 1분위(소득 하위 10%인)의 소득 증가가 그에 못 미쳐서 상대적빈곤율이 오른 것”이라고 설명했다.

통계청에 따르면 지난해 4분기 1분위 가구의 월평균 소득은 121만3000원으로 이전소득과 재산소득이 크게 늘면서 1년 전 같은 분기 대비 3.0% 증가했다. 하지만 근로소득은 4.3% 감소하면서 3분기 연속 역성장했다. 처분가능소득에서 소비지출을 뺀 흑자액은 34만9000원 줄었다. 1분위의 흑자액은 2006년 이후 계속 하락세다.

또한 최근 전월세 가격 급등 등 주거 불안정도 저소득층의 처분가능소득을 낮춘 것으로 풀이된다. 국가데이터처에 따르면 주택 월세가격 지수(2021년 6월 100 기준)는 2023년 97.7에서 지난해 99, 올해 100.4 등 계속 오르고 있다. 주택 월세가격 지수도 같은 기간 97.6에서 100으로 올랐다.

한편, 전체 균등화 처분가능소득 상대적 빈곤율도 같은 기간 14.9%에서 15.3%로 0.4%포인트 올랐다. 성별 기준으로는 남성이 0.5%포인트, 여성도 0.4%포인트 올랐다.

다만 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 오히려 39.8%에서 37.7%로 2.1%포인트 개선됐다. 이에 대해 국가데이터처 관계자는 “노인 취업이 늘기도 했고, 국민연금이나 기초연금 등 수급자가 매년 증가했다”며 “기초생활보장제도 등 복지 제도고 계속 좋아지면서 고령층의 빈곤율은 개선되는 것으로 보인다”고 분석했다.