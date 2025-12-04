서울시, 5개 역사 대상 혼잡도 개선사업 추진 출입구 신설 및 이동, 환승통로 재배치

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 잠실역, 홍대입구역, 강남역, 서울역, 신도림역 등 지하철 5개역에 대한 혼잡도 개선사업을 추진한다고 4일 밝혔다. 게이트가 바뀌고 환승통로가 재배치된다.

1974년 최초 개통된 서울 지하철은 광역 교통망 확장에 따라 다양한 노선이 신설돼 수도권 전 지역을 연결하게 됐다. 하지만 폭발적으로 증가하는 이용객을 감당하기에는 기존 역사 시설물의 확장과 개선이 이를 따라가지 못해 혼잡도가 가중된 상태이다.

이에 시는 이용객 수와 환승 인원수, 역사 구조·혼잡도 등을 종합적으로 고려해 5개 역을 우선 개선 대상으로 선별, 역사 맞춤형 개선 대책을 추진하기로 했다. 2025년 10월 기준 서울 지하철역(1~8호선) 중 잠실역, 홍대입구역, 강남역, 서울역 순으로 일 승하차 인원이 많다. 신도림역은 일 환승 인원이 가장 많은 역이다.

먼저 승강장 공간이 지장물 등으로 인해 협소하거나 이동 동선이 특정 게이트로 집중돼 밀집도가 증가하는 구간 등에 대해 지장물 철거·게이트 이설 등 ‘승객 동선 개선’을 즉시 추진해 내년까지 완료할 계획이다.

또한 5개 환승 역사에 배치된 안전요원을 내년부터 총 48명으로 증원해(기존 30명) 혼잡 시간대 시민 안전 관리를 강화한다.

홍대입구역은 역사 한가운데 유동인구가 많은 대합실 통로 쪽 게이트에 하차 승객이 몰려 이동 동선을 방해하는 상황이다. 시는 기존 게이트를 증설하고, 대합실 게이트를 신설해 이용객 분산을 도모한다.서울역은 5개 노선이 지나는 특성상, 환승 거리가 길고 복잡해 바닥, 기둥 안내표시 개선, 픽토그램으로 정비 등 안내체계를 개선한다.

강남역과 신도림역은 역사내 각종 시설로 인해 협소한 공간을 개선한다. 강남역은 이용객이 몰리는 특정 대합실 게이트를 옮겨 혼잡도를 완화한다.

잠실역은 혼잡한 환승통로 공간을 재배치하고, 주요 혼잡구간의 동선 분리를 위해 안전펜스를 보강해 시민 안전을 확보한다.

이용객 수 대비 출입구가 부족하거나 승강장 계단과 환승통로 등이 좁아 구조적으로 혼잡이 발생하는 역사에 대해서는 ‘역사 구조개선’ 방안을 다방면에서 검토 후 추진한다.

홍대입구역은 9번 출구로 이용객이 몰리는 상황으로, 승객 분산을 위해 2029년까지 8번과 9번 출구 사이에 출입구 신설을 목표하고 있다.

서울역은 매년 이용객이 증가하고 있으나 70~80년대에 개통된 1·4호선의 시설물에서 증가된 이용객 수를 감당하기엔 한계가 있어, 혼잡한 환승통로(1·4호선) 확장을 위한 설계를 조속히 추진할 예정이다.

승강장 계단이 좁은 강남역의 계단 확장은 추진에 장기간 시일이 소요되고 대규모 재원 투자가 예상되는 만큼, 사업 추진의 타당성 조사를 우선 시행할 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “광역 교통망의 확장으로 인해 수많은 노선이 연결된 서울 지하철은 혼잡이 점차 가중되어가고 있으며, 이는 시민 불편과 안전의 문제와 직결된다”라고 강조하는 한편 “서울이 수도권 연결망으로의 핵심적인 역할을 확고히 함과 동시에 수많은 수도권 지하철 이용객의 이용 편의와 안전 증진을 위한 노력도 간과하지 않겠다”라고 말했다.