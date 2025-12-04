[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재)는 신정교에서 오금교에 이르는 약 500m 구간의 안양천 제방 산책로에 다양한 경관조명을 설치했다고 4일 밝혔다. 지난 2023년 추진해온 ‘안양천 야간경관 개선사업’의 일환이다.

산책로 초입에는 LED 보안등을 설치하여 바닥면을 고르게 밝히고 전체적인 조도를 보강해 보행자의 시야 확보와 안전성을 높였다.

왕벚나무가 양쪽으로 식재된 중앙구간에는 2m 높이의 폴 조명을 설치해 수목의 입체감과 공간감을 극대화하고, 4,000K(켈빈)의 중간 밝기 백색 조명으로 야간에도 이용자들이 쾌적하게 산책을 즐길 수 있도록 했다.

특히 해당 구간에는 계절에 따라 RGBW(적·녹·청·백) 색상의 투광 조명을 더할 계획이다.

하부구간에는 7가지 색깔로 무지개를 연상시키는 레인보우 연출과 파노라마 형태의 다양한 패턴이 구현되도록 프로그래밍 된 ㄱ자형 LED 디자인 폴을 설치했다.

조명은 계절별 일몰 시각에 맞춰 자동으로 점·소등되는 스마트 시스템을 연결해 탄력적으로 운영할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “이번 야간경관 개선사업으로 안양천이 새로운 수변 야경 명소로 거듭나 더 많은 주민이 찾는 휴식과 힐링의 공간이 되길 바란다”며, “앞으로도 주민 누구나 일상에서 쉼과 여유를 느낄 수 있도록 도시 경관과 보행환경 개선에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.