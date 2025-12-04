오세훈, 세운지구 찾아 주민들과 간담회 지난달 7일 이후 두번째 세운상가 방문 吳 “종묘, 세계유산서 취소될 것처럼 선동 정부의 올바른 자세라고 볼수없어” 강조

[헤럴드경제=손인규·박병국 기자] “국가유산청이 세계영향평가를 받으라는 것은 20년 이상 된 사업을 접으라는 것이다.”(김종길 세운4구역주민대표회의 위원장)

“역대 시장들이 종로를 소외시켰다. 15%만 개발돼 있다. 참담한 상황이다.”(세운지구 주민 A씨)

4일 오전 서울 종로구 세운상가에서 열린 오세훈 서울시장과 주민들 간 간담회에서는 국가유산청이 서울시에 요청한 세계유산영향평가에 대한 성토가 쏟아졌다. 주민들은 오 시장에 사업에 속도를 내줄 것을 거듭 촉구했다. 이에 대해 오 시장은 “종로는 서울의 심장”이라며 “더 이상 종로를 이대로 둘수 없다”고 말했다.

오 시장은 종묘 앞 초고층 빌딩 개발 논란이 불붙은 뒤 지난달 7일 이후 약 한 달 만에 세운상가를 다시 찾았다. 이날 간담회는 세운지구 내 노후 지역 현황을 공유하고, 향후 정비사업 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다. SH공사 사업현황 브리핑에 이어 지역 주민 100여 명과 함께 생활 불편, 안전 우려, 사업 추진 과정의 애로사항 등이 논의됐다.

또 다른 주민 B씨는 “국가유산청이 행정력을 행사 할 수 없는 지역”이라며 “사업시행인가에 9년이 걸렸는데 이제 다시 세계유산영향평가 받으라는건 우리를 사지로 내모는것”이라고 말했다. 그러면서 “우리 사업의 시행인가는 하루가 급하다”며 “시장과 구청장 패스트트랙 가동해서라도 빨리 인허가 날수 있도록 해달라”고 말했다.

세운지구는 30년 이상 된 건축물 97%, 목조 건축물 57%로 노후, 화재 등 안전상 문제에도 노출돼 있다. 또 소방차 진입이 곤란한 6m 미만 도로가 65%에 이르러 주민 불편과 안전에 대한 우려가 제기돼 왔다.

오 시장은 이날 간담회에서 “문화재도 중요하지만 한때 서울의 중심이었으나 현재 쇠락해 가고 있는 종로구와 중구 등 서울 구도심을 그대로 둘 수는 없는 일”이라며 “국가 유산과 지역의 발전을 함께 가능하게 하는 조화로운 방법을 정부와 서울시가 논의해 보겠다”고 말했다.

특히 오 시장은 국가유산청, 서울시, 주민대표가 함께하는 3자 협의체, 혹은 전문가를 포함한 4자 협의체를 조성하는 방안을 적극 추진하겠다고 말했다.

국가유산청이 유네스코로부터 세계유산평가를 받으라고 요청하는 것에 대해서는 “매우 편향된 안을 절충안으로 제시하는 것”이라 반박했다.

오 시장은 “종묘 앞에서부터 퇴계로까지 녹지축을 만든다고 하면 의문을 가지시는 분들이 많아 이곳(다시세운광장)과 옥인시범아파트를 보여드리게 됐다”며 “서울시에서 15년 전에 이미 만들어낸 변화가 앞으로 종로구와 중구에서도 이루어지면서 종묘를 더욱 돋보이게 할 것”이라 설명했다.

서울시에 따르면 세운4구역 개발이 진행되면 세운지구는 ‘녹지생태도심’ 전략을 통해 도심 핵심상가군 공원화와 민간부지 내 개방형 녹지를 조성, 약 13.6만㎡ 규모 도심 녹지를 확보하게 된다. 서울시는 북악산~종묘~남산을 잇는 ‘남북 녹지축’이 조성되면 녹지뿐 아니라 획기적인 도심 경쟁력 제고 또한 기대할 수 있다고 강조했다. 오 시장은 앞서 지난 3일 서울시 홈페이지를 통해 공개한 ‘세운상가 재개발 이슈 총정리’ 영상에서도 “녹지가 턱없이 부족한 서울에 종묘~남산 녹지축이 생기면 세계 도시계획사에 획기적 성공 사례로 남을 것”이라며 “녹지생태도심을 통한 도시재창조는 녹지 갈증이 높은 서울시민을 위한 보편적 복지”라고 강조했다.

오 시장은 “서울시를 발전시키면 세계유산에서 취소될 것처럼 선동하는 것은 정부의 올바른 자세가 아니다”며 “종로는 서울의 심장이다. 더이상 종로를 이대로 둘 수 없다”고 말했다.

그러면서 “사업이 늦어질수록 주민 여러분, 상인 여러분, 또 토지 소유자분들의 손해가 상당히 커진다”며 “그래서 사실 서울시는 마음이 급하다. 그래서 정부가 제안한 세계유산 영향 평가를 받기에는 무리가 있다는 판단을 하고 있는 것”이라고 덧붙였다.

오 시장은 “역사 유적과 문화재는 중요하다”며 “자랑할수 있는 역사를 잘 드러내고 잘 보여드릴수 있는 방안을 고민하고 있다. 하지만 보존 가치를 돋보이게 하는 것이 이런 개발과는 양립할 수 없는 것이냐는 다른 문제”라고 말했다.

서울시는 이번 주민간담회에서 제기된 의견을 토대로 정비사업의 병목지점을 면밀히 검토하는 한편 관계기관과 긴밀하게 협력해 사업 추진 일정을 구체화한다는 방침이다.