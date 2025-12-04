‘성 소수자 권익 보호=극단주의 활동’ 규정한 러 美 인기 게임 로블록스도 “성 소수자 선전”이라며 차단 페이스북·인스타그램 등 서방 플랫폼 규제 지속

[헤럴드경제=도현정 기자]러시아가 자국에서 미국의 인기 게임 플랫폼 로블록스의 접속을 차단했다. 그 이유에 대해서는 성 소수자들을 옹호하거나 선전하는 내용이 포함됐다고 주장했다.

러시아 통신 규제당국인 러시아 통신·정보기술·매스컴 감독청(로스콤나드조르)은 “로블록스가 어린이의 정신적, 도덕적 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 부적절한 콘텐츠로 가득 차 있다”며 국내에서 로블록스의 접속을 차단한다고 3일(현지시간) 발표했다.

로이터 통신에 따르면 러시아 당국은 로블록스가 극단주의적이거나 성소수자(LGBT+)를 선전하는 내용의 콘텐츠를 배포했다고 주장했다. 러시아는 2023년 LGBT 권익 보호 활동을 극단주의 활동으로 지정했다. 이후 성 소수자들의 권익을 옹호하는 기조의 콘텐츠나 플랫폼은 모두 제재를 가했는데, 공교롭게도 대부분이 미국 등 서방 국가들의 콘텐츠였다. 2022년에는 메타를 극단주의 조직으로 지정하고 메타가 운영하는 페이스북과 인스타그램 등의 소셜미디어(SNS) 서비스를 차단했다. 지난해에는 외국어 학습 어플리케이션인 듀오링고에 LGBT 콘텐츠가 있다며 경고를 했고, 관련 내용을 삭제하게 했다. 지난 8월에는 왓츠앱에서 LGBT를 선전한다며 일부 통화 기능도 제한했다.

이번 규제에 대해 로블록스 측은 “사업을 운영하는 국가의 현지 법률과 규정을 존중한다”면서도 “로블록스는 모든 사람에게 학습·창작·교류를 위한 긍정적인 공간을 제공하며, 유해 콘텐츠를 사전에 차단하기 위한 강력한 예방 장치를 갖추고 있다”고 반박했다.