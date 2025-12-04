- 조달청, 4일~5일까지 개최, 전통문화상품 홍보 및 국내외 판로 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘제12회 정부조달 문화상품 국회 특별기획전’이 국회 의원회관에서 12월 4일 개막식을 시작으로 5일까지 열린다.

제12회 정부조달 문화상품 국회 특별기획전은 정태호 국회의원과 박수영 국회의원이 공동주최하고, (사)정부조달문화상품협회(회장 고성배) 주관, 조달청(청장 백승보) 후원으로 진행한다.

이번 국회 특별기획전은 박해도 장인의 은공예 작품인 ‘황소 부조’를 비롯해 국가무형문화재 등 총 31명의 장인들이 빚어낸 각종 목공예품, 나전칠기공예품, 한지공예품 등 500여개 작품을 전시한다.

‘정부조달 문화상품 국회특별기획전’은 우리 전통문화상품의 국내·외 홍보 및 판로를 지원하고, 장인들의 전통문화 전승을 뒷받침하기 위한 목적으로 2013년부터는 매년 개최하고 있다.

올해에도 크로아티아 등 4개국 주한 외교사절들과 유관기관 관계자들이 참석해 전시된 작품을 감상하고, 장인들의 제작과정 설명 등을 통해 우리 전통문화의 멋을 느끼고 이해하는 자리가 될 것이란 기대다.

5일에는 ‘정부조달문화상품 세계화’를 주제로 국내 공예 분야 주요 인사들이 참여하는 세미나가 부대행사로 열연다.

백승보 조달청장은 “이번 국회 특별기획전을 통해 정부조달 문화상품이 우리 문화의 멋과 가치를 전 세계에 알리는 K-컬쳐의 대표 주자로 자리매김하기를 기대한다”며 “앞으로도 조달청은 각 공공기관과의 협업을 통해 국내·외 전시와 홍보의 장을 더욱 넓히고, 전통문화상품의 판로지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.