[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 문자메시지로 인사 청탁을 하는 장면이 포착된 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 “부적절한 처신 송구하다”고 4일 공식 사과했다.
문 수석부대표는 이날 페이스북을 통해 “입이 열개라도 할 말이 없다”면서 “앞으로 언행에 더욱 조심하겠다”면서 이렇게 밝혔다.
경찰, ‘청주 실종 여성’ 살해범은 54세 김영우…신상정보 공개 [세상&]
[헤럴드경제=이용경 기자] 청주 장기실종 여성을 살인한 혐의를 받는 김영우(54)의 신상정보가 4일 공개됐다. 충북 지역에서 범죄자의 신상정보가 공개된 것은 이번이 처음이다. 충북경찰청은 전날 신상정보 공개심의위원회를 열고 살인, 사체유기 혐의로 구속된 김씨에 대한 신상정보 공개를 결정했다. 심의위원들은 이날 범행의 잔혹성과 피해의 중대성, 유족의 의견 등
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판
“2500t 규모 대박났다” 초대형 금광 연달아 발견…신바람 난 ‘이 나라’
[헤럴드경제=이원율 기자]중국에서 대규모 금 매장지가 연달아 발견되고 있다. 중국 관영 신화통신에 따르면 지난해 말 후난성 왕구 지역에서 최대 1000t 이상 금이 매장됐을 가능성이 나왔다. 현재까지 시추 조사 중 2000m 깊이에 약 300t, 3000m 깊이에 1000t 이상이 매장됐을 가능성이 제기됐다. 보고서에 따르면 경제적 가치는 6000억 위안(약 830억 달러) 이상 규모로 추산되고 있다. 두 번째 금광으로는 랴오닝성 다둥거우 지역이 주목받고 있다. 27일(현지시간) 과학전문매체 사이언스 얼랏에 따르면 중국 국무원 신문판공실은 이 지역 내 금 매장량을 최대 1500t으로 추산했다. 해당 지역은 1980년대 당시로는 경제성이 낮다는 평을 받았지만, 최근 조사에서 길이 3000m·폭 1500m 규모의 거대 광물대가 확인됐다. 탐사팀은 이와 관련해 “뚫은 모든 시추공에서 금이 검출된 것은 이례적 사례”라고 설명했다. 사이언스얼랏은 이번 발견이 “중국 내 금 자원량을 크게 늘릴
“회당 출연료 8억→3억, 너무 심하게 낮췄다했더니” 넷플릭스→디즈니 ‘우르르’ 옮겼다
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 흥행 배우, 디즈니에 다 모였다?” 디즈니플러스(이하 디즈니)가 2026년 ‘라인업’을 발표한 가운데, 넷플릭스 대표 흥행 배우들이 대거 디즈니 작품을 선택해 눈길을 끌고 있다. 최근 넷플릭스는 최대 8억원에 달했던 배우들의 회당 출연료를 3억으로 줄여 배우 ‘몸값’을 낮췄다. 넷플릭스에 집중됐던 ‘배우 쏠림’이 디즈니 등 타 OTT로 분산되는 신호탄이 됐다는 분석이다. OTT업계에 따르면, 디즈니가 최근 공개한 2026년 라인업 출연진 중에 넷플릭스 흥행작을 탄생시킨 유명 배우들이 대거 포함됐다. 디즈니가 내년 공개하는 ‘재혼황후’에 출연하는 주지훈이 대표적이다. 주지훈은 앞서 넷플릭스 오리지널 ‘중증외상센터’ 주인공으로 출연했다. ‘중증외상센터’는 글로벌 흥행에 성공하면서 올해 넷플릭스 흥행 대표작 중 하나로 손꼽힌다. 같은 작품에 출연하는 신민아도 올해 4월 공개된 넷플릭스 ‘악연’에 출연한 바 있다. 두 배우 모두 넷플릭스에서 플랫폼을 옮