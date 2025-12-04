[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 김남국 대통령실 디지털소통비서관에게 문자메시지로 인사 청탁을 하는 장면이 포착된 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 “부적절한 처신 송구하다”고 4일 공식 사과했다.

문 수석부대표는 이날 페이스북을 통해 “입이 열개라도 할 말이 없다”면서 “앞으로 언행에 더욱 조심하겠다”면서 이렇게 밝혔다.