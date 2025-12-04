진도의 관광 명소, 외국인 홍보단 카메라에 담겨 전 세계로 확산

[헤럴드경제(진도)=김경민기자]진도군은 최근 외국인 소셜미디어 홍보단(SNS 인플루언서) 20명을 초청해, 이틀 동안 진도의 주요 관광지를 둘러보는 홍보 여행(팸투어)을 진행했다.

이번 행사는 2026년에 개최되는 ‘진도 신비의 바닷길 축제’와 ‘보배섬 국화축제’를 해외 관광시장에 소개하고, 소셜미디어(SNS)를 통한 해외 온라인 홍보를 강화하기 위해 마련됐다.

초청 대상은 ▲인스타그램 ▲틱톡 ▲유튜브 등 주요 소셜미디어에서 활발히 활동하며 다수의 구독자(팔로워)를 보유한 외국인이며, 직접 경험한 진도를 자신의 계정(채널)을 통해 소개한다.

홍보 여행 첫째 날에는 진도군 주요 관광지인 보배섬 국화축제장과 진도타워를 방문했으며, 둘째 날에는 신비의 바닷길이 열리는 회동 관광지와 운림산방을 찾아 사진과 영상을 촬영하는 시간을 가졌다.

진도군 관계자는 “진도의 가치와 아름다움을 전 세계에 전할 수 있는 뜻깊은 활동이었다”라며, “앞으로도 국내뿐 아니라 해외 관광객에게도 진도의 매력을 알리는 활동을 활발히 추진할 예정이며, 진도에 머무는 관광으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.