해외송금·하나머니 서비스에 적용

하나금융그룹이 두나무와 손잡고 블록체인 금융 기술 생태계 조성에 나선다. 이르면 내년 1분기 중 하나은행 본점과 해외 법인·지점 간 송금에 블록체인 기술을 적용한 서비스를 도입할 예정이다.

하나금융그룹은 3일 서울 하나금융그룹 명동사옥에서 두나무와 블록체인 기술을 활용한 금융서비스 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다. 양사는 이날 협약식을 통해 ▷블록체인 기반 해외송금 프로세스 구축 ▷외국환 업무 전반의 신기술 도입 ▷하나머니 관련 서비스 고도화 등 다양한 분야에서 상호협력을 확대하기로 했다.

두나무가 보유한 블록체인 기술을 하나금융그룹의 글로벌 네트워크와 연결하는 방식으로 미래금융으로의 대전환을 선도하고 글로벌 시장을 선점하기 위한 원동력을 갖추겠다는 게 목표다.

먼저 해외송금 프로세스에 블록체인 기술을 접목한 서비스를 우선적으로 선보일 방침이다. 송금인과 수취인이 블록체인 원장에 기록된 송금정보를 통해 자금을 주고받는 구조를 구현해 고객들이 보다 쉽고 안전하게 해외송금 서비스를 경험할 수 있는 거래환경을 구축할 계획이다.

기존 방식 대비 소요시간과 비용을 획기적으로 줄여 개인 간 해외송금은 물론 수출입·무역결제 시에도 큰 혜택을 볼 수 있을 것으로 기대된다.

하나금융그룹은 이르면 내년 1분기 중 하나은행 본점과 해외 법인·지점 간 송금에 블록체인 기술을 적용한 서비스를 우선 도입할 예정이다. 이후 기술 검증 결과와 정책 변화에 맞춰 관련 인프라와 시스템을 단계적으로 확충해 나갈 방침이다.

이은형 하나금융그룹 부회장은 “블록체인 기술의 상용화가 눈앞에 다가오고 스테이블코인의 제도화를 앞둔 지금이 미래금융의 새로운 장이 열리는 중요한 시점”이라며 “세상에 없던 새로운 가치를 발굴하고 앞선 기술력으로 경계 없는 확장을 도모하자는 데 하나금융그룹과 두나무가 뜻을 함께했다”고 밝혔다. 이어 “양사가 급변하는 글로벌 금융시장에서 경쟁력을 갖추고, 손님의 필요를 채우는 최고의 솔루션을 제공할 수 있을 것”이라고 기대했다. 유혜림 기자