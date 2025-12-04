허 이 바이낸스 공동 창업자 인터뷰 “한국에 대한 책임지려고 노력 중 韓 규제당국 승인 기다리고 있다” ‘블록체인 위크’서 사태 해결 표명 세계 1위 가상자산 거래소 바이낸스 韓재진출 앞두고 소비자보호 의식

바이낸스 공동 창업자가 고팍스의 고파이 서비스(가상자산 예치)를 통해 불거진 1700억원 규모의 미지급 피해 해결을 위한 자산을 마련했다고 밝혔다. 국내 가상자산 거래소 고팍스를 인수한 세계 1위 가상자산 거래소 바이낸스가 5년 만에 국내 시장 재진출 속도를 높이고 있는 가운데, 최근 국내 금융당국이 강조하는 ‘소비자보호’에 발맞추기 위한 결정으로 풀이된다. ▶관련기사 3면

허 이(He Yi) 바이낸스 공동 창업자 겸 공동 최고경영자(Co-CEO)는 3일(현지시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 ‘바이낸스 블록체인 위크’에서 한국 기자단과 진행한 인터뷰를 통해 “바이낸스는 글로벌 기준에 부합하는 규제 준수 체계를 갖추고 있고, 목표는 이용자 보호”라고 강조하며 바이낸스의 최근 주요 변화로 ‘규제 준수’를 꼽았다. 허 이 공동 CEO는 “바이낸스는 불법 행위를 하기에 구조적으로 어렵게 설계됐다”며 “자금세탁이나 이상 거래 시도는 즉시 차단되며 이는 정상적인 이용자를 보호하기 위한 장치”라고 했다.

특히 고파이 피해 대금 지급에 대해서는 “우리는 한국에 대한 책임을 지려고 노력하고 있다”며 “(피해 해결을 위한)자산을 준비해둔 상태로 규제 당국의 승인을 기다리고 있다”고 밝혔다.

고파이는 고팍스가 2022년까지 운영했던 가상자산 예치 서비스다. 고객이 비트코인, 이더리움 등 가상자산을 맡기면 정해진 기간 동안 이자를 지급하는 형태로 고팍스는 이 서비스를 통해 예치된 가상자산을 글로벌 운용사인 제네시스 글로벌 캐피탈(제네시스)에 맡겼다.

하지만 제네시스가 거래하던 당시 세계 2위 가상자산 거래소 FTX가 파산하면서 제네시스가 FTX에서 거래하던 1억7500만달러(한화 약 2조3880억원)의 자금이 묶였고, 제네시스도 파산을 신청했다. 이로 인해 고파이 서비스 이용자들의 채권 상환이 중단되며 3년 간 문제는 해결되지 못하고 있는 상태다. 고파이 투자자들이 지금까지 변제 받지 못한 손실액은 9월 말 기준 1700억원을 넘는 것으로 파악됐다.

바이낸스는 2023년 2월 고팍스 지분 67%를 인수해 최대주주에 오른 뒤 고팍스는 같은 해 3월 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자 변경을 신고했다. 이 과정에서 고파이 피해자 보상을 전제로 한 인수 조건이 공식화됐다.

당시 바이낸스는 피해금의 25%를 먼저 상환하고, 임원 변경 신고가 수리된 이후 잔여 금액을 지급하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

그러나 FIU의 승인 절차는 2년 7개월간 지연됐다. 그 사이 비트코인 가격이 2022년 11월 약 2만 달러에서 올해 10만 달러 이상으로 급등하면서 고파이 미지급금 규모도 9월 말 기준 1700억 원을 넘어서는 수준으로 불어난 것이다. FIU는 10월 고팍스 최종 인수 수리 이후 별도의 확인이나 승인 절차는 존재하지 않는다는 입장이다.

FIU 관계자는 “피해 대금 지급과 관련해 금융당국에서 추가로 필요한 절차나 승인은 전혀 없다”며 “임원 변경 신고 수리 또한 채권 상환과는 무관하다”고 말했다. 이어 “바이낸스 측이 말한 ‘규제 당국 승인’은 해외에서 자금을 송금하는 과정에서 필요한 절차를 의미하는 것으로 보인다”며 “FIU가 진행할 추가 절차는 없다”고 설명했다.

SB 세커 바이낸스 아시아태평양(APAC) 총괄도 고파이 사태 해결 노력을 약속했다. 그는 “고팍스 이슈는 라이선스 갱신, 주주 구조 정리 등이 선행돼야 하는 사안”이라며 “바이낸스가 할 수 있는 조치는 모두 진행 중이지만 일정은 규제 당국의 판단에 달렸다”고 말했다. 그러면서도 “한국 이용자에게 최선의 결과를 제공하는 것이 목표라는 기존 약속은 변함이 없다”고 했다.

세커 총괄은 한국 시장 사업 계획에 대해 “먼저 거래 서비스 안정화와 바이낸스의 기술 및 제품군을 규제 안에서 도입하는 데 집중할 것”이라고 했다. 아울러 “사용자 경험을 최대한 훌륭하게 만들어 디지털 시장에서 경쟁할 수 있도록 하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 이날 행사에서 바이낸스는 허 이 공동 창업자를 공동 CEO로 임명한다고 밝혔다. 그는 리처드 텡 공동 CEO와 함께 바이낸스를 이끌게 됐다. 허 이 공동 CEO는 각기 강점을 토대로 시너지를 예상했다. 그는 “텡 CEO는 규제에 대한 이해가 높아 많은 컴플레인을 돕고 있다”며 “저는 디지털 자산 내 커뮤니티를 중심으로, 피드백을 받아 바이낸스의 혁신을 지속하고 있다”고 했다.

두바이=유동현 기자, 경예은 기자