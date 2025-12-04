전체 조회수 1300만 회로 177% 성장 온라인 홍보단 운영 성과 올려

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]올해 인천관광 홍보가 전년 보다 성과를 냈다.

4일 인천관광공사에 따르면 올해 내국인 9명, 일본·중국·그리스 등 외국인 8명으로 구성된 인천관광 온라인 홍보단을 운영했다.

홍보단은 섬, 원도심, 야간관광, 축제, 미식 등 다양한 주제를 기반으로 인천 주요 관광지를 취재해 258건의 SNS 콘텐츠를 제작했다.

이는 전년 대비 약 12% 증가한 수치다. 전체 조회수는 약 1300만 회로 177% 성장하는 성과를 거뒀다.

특히 ‘i-바다패스’를 이용해 1500원에 갈 수 있는 한국의 그랜드캐니언 ‘백령도 두무진’을 소개한 콘텐츠는 약 180만 회의 조회수를 기록했다.

또한 강화군 관광 확대를 위한 캠페인을 진행하는 등 인천의 주요 시책과 관광지를 연계해 흥미롭게 소개했다.

홍보단 운영과 함께 인천관광공사의 공식 소셜미디어(SNS) 역시 올해 의미 있는 결실을 냈다.

공사는 총 11개 SNS 채널에서 로컬관광·야간관광·문화행사 등 다양한 주제를 반영한 숏폼·이미지·기획 콘글로벌 관광허브를 실현하는 최고의 관광전문 공기업텐츠 약 1600건을 발행했다.

특히 인천 전역의 행사·축제를 한눈에 정리한 ‘월간 인천 지도’ 시리즈가 큰 호응을 얻었다.

이러한 콘텐츠 확대에 힘입어 구독자는 전년 대비 1만 명 이상 증가해 현재 총 73만 명 규모로 성장했다.

인천관광 공식 SNS는 ‘2025 대한민국 SNS 대상’2년 연속 공사 부문 최우수상을 수상하며 공공기관 SNS 운영 우수사례로 인정받았다.

인천관광공사 유지상 사장은 “인천관광 온라인 홍보단 6기의 열정적인 활동 덕분에 인천 관광의 매력이 국내외로 널리 확산되는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 시민·크리에이터와 함께하는 참여형 관광 마케팅을 강화하고 인천관광 SNS의 경쟁력을 더욱 높여 관광 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.