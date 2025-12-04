[헤럴드경제=김주리 기자] 전기차 선호도가 커지면서 중국 BYD도 국내시장에서 성장세를 보였다.

3일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난 11월 테슬라 신규 등록대수는 7632대로, 2위인 BMW(6526대)를 1000대 이상 앞질렀다. 그 뒤를 3위 벤츠(6139대), 4위 볼보(1459대), 5위 BYD(1164대)가 이었다.

BYD는 올해 1월 국내에 처음 진출한 이후 꾸준히 성장하고 있다. 지난 9월 수입차 신규 등록대수 순위 7위를 차지한 이후 매달 한 계단씩 올라 10월엔 6위, 11월엔 5위에 오르며 처음으로 톱5에 진입했다. BYD의 11월 신규 등록대수는 직전 월인 10월(824대) 대비 41.3% 급증했다.

수입차 시장 전반에서 과거 고가 내연차를 선호하던 경향이 친환경차로 옮겨가고 있는 흐름이 뚜렷하다.

연료별로는 하이브리드가 1만5064대로 전체 신규 등록대수 가운데 점유율이 절반이 넘는 51.3%를 차지했다. 그 뒤로 전기 1만757대(36.6%), 가솔린 3210대(10.9%), 디젤 326대(1.1%) 순이었습니다. 11월 신규 등록된 전체 수입차 10대 중 9대가 친환경차(하이브리드+전기차)인 셈이다.

11월 전체 수입 승용차 신규 등록대수는 2만9357대로, 전년도 동기(2만3784대)보다 23.4% 증가했다. 1~11월 누적 등록대수 역시 27만8769대로 전년 동기 23만9764대 대비 16.3% 늘었다.