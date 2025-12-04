[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 전국학교비정규직연대회의 총파업(5일 예정)과 관련해 학교 현장의 혼란과 교육활동의 공백을 최소화하기 위해 전력을 다해 대응하겠다고 4일 밝혔다.

이번 파업은 지난달 20일 서울·인천·강원·세종·충북을 시작으로 21일은 광주·전남·전북·제주, 이달 4일 경기·대전·충남에 이어 5일 경북·대구·부산·울산·경남 지역 교육공무직원들이 릴레이 파업에 돌입하게 된다.

이에따라 경북교육청은 체계적이고 신속한 대응을 위해 상황실을 즉시 운영하고 각 부서 의견을 반영하여 교육공무직원 파업 대응 매뉴얼을 마련해 도내 모든 학교에 안내했다.

대응 매뉴얼에는 △상황실 구성·운영 △단계별·기관별 대응 방안 △학교급식·늘봄(돌봄)·특수교육·유아교육 등 취약 분야 집중 대응 △신속한 보고 체계 구축 △복무 및 임금 처리 방법 등이 포함됐다.

파업 기간 동안 상황실은 도내 각급 학교의 급식과 늘봄(돌봄) 교실 등의 운영 현황을 실시간으로 모니터링하고 필요한 경우 즉각 지원하여 교육활동의 공백이 발생하지 않도록 조치할 계획이다.

특히 급식소 근로자 파업 참여 규모에 따라 학교는 식단 축소·간편식 제공·빵·우유 등 대체식 활용 등 학교 여건에 맞는 방안을 선택할 수 있도록 했다.

또 돌봄전담사·특수교육실무사 등 필수 인력의 공백에 대해서는 학교 내 교직원을 최대한 활용해 학생들의 학습권 총력을 기울일 방침이다.

임종식 경북교육감은 “급식, 늘봄(돌봄), 특수교육, 유아교육 등 학생과 학부모의 불편이 예상되는 분야에 집중적으로 대응해 교육 현장의 혼란과 차질을 최소화하겠다”며 “아이들의 학습권과 안전을 최우선으로 가정·학교 현장의 어려움을 덜기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 지난해 12월 6일 실시된 총파업에서는 경북교육청 소속 교육공무직원 9878명 중 1092명(11.05%)이 파업에 참여했고 도내 936교 중 213교(22.76%)가 대체 급식을 제공한 바 있다.