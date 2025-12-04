[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 3일 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’에서 캐릭터, SNS, 영상물 등 3개 부문을 수상했다고 4일 밝혔다.

올해로 35회를 맞는 대한민국 커뮤니케이션 대상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부, 뉴욕페스티벌(New York Festivals) 등 국내외 정부 기관, 단체 등이 후원하는 국내 대표적 커뮤니케이션 분야 시상식이다.

HUG는 2025년 새롭게 리뉴얼한 공식 캐릭터 ‘허부기’가 캐릭터 마스코트(굿즈) 부문 ‘최우수상’을 수상했으며, SNS 부문에서는 공식 인스타그램 운영 성과를 인정받아 ‘국제미래학회장상’을, 영상물 부문에서는 펭수와 협업한 HUG 든든전세주택 홈투어 영상이 ‘국회 행정안전위원장상’을 받는 등 총 3개 부문을 수상하며 공공 커뮤니케이션 분야에서 우수한 성과를 인정받았다.

HUG 관계자는 “국민과의 소통을 강화하기 위해 추진해 온 다양한 콘텐츠와 혁신적인 시도가 인정받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 국민의 관심과 참여를 이끌어낼 수 있는 소통 방식을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.