스테이블코인 인프라 사전 검증 디지털 자산 제도화·사업화 대비

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 미국의 스테이블코인 발행사 서클이 개발한 블록체인 네트워크인 아크(Arc)의 공개 테스트넷에 참여했다고 3일 밝혔다.

서클은 미국 달러 기반 스테이블코인인 USDC를 발행하는 글로벌 디지털 금융 기업이다. 아크를 통해 서클은 블록체인 기반 결제·자산관리 인프라를 구축하기 위한 글로벌 협력 생태계를 만들고 있다.

아크는 예측할 수 있는 스테이블코인 수수료 구조와 1초 미만의 거래 최종성, 고객 맞춤형 보안 체계 구축을 지원한다. 이를 통해 대출, 자본시장, 외환(FX), 글로벌 결제 등 다양한 금융 서비스에서 폭넓게 활용할 수 있다. 교보생명은 현재 아크 공개 테스트넷에 참여하고 있는 국내 유일의 보험사다.

교보생명의 참여는 스테이블코인 인프라의 기술적 타당성을 사전 검증함으로써, 디지털 자산이 제도화된 이후 실제 사업 실행을 향한 준비 단계로 평가된다.

교보생명 관계자는 “아크는 다양한 글로벌 플레이어가 함께 참여하는 차세대 디지털 금융 네트워크이며, 투명성과 신뢰가 핵심 가치”라며 “한국을 대표하는 생명보험사로서 신뢰 기반 금융 혁신을 추진하고, 고객이 안심할 수 있는 디지털 자산 환경을 만드는 데 이바지하고자 한다”고 말했다.

한편, 교보생명은 금융당국이 추진하고 있는 조각투자(분산형 자산거래) 제도 도입과 관련해 한국거래소, 키움증권, 카카오페이증권 등으로 구성된 조각투자 유통플랫폼 컨소시엄에 참여하는 등 관련 인프라 구축도 진행 중이다.