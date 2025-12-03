나리타~상하이 비행 2시간 넘게 생떼 긴급회항 결정…다시 2시간 날아 체포

[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 나리타에서 중국 상하이로 가는 비행기에서 한 승객이 여자친구 옆으로 자리를 바꿔달라며 승무원과 실랑이를 벌이다 결국 항공기가 긴급 회항하는 황당한 사건이 발생했다.

2일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 사건은 지난 1일 나리타발 상하이행 일본춘추항공 IJ005편에 탑승한 남성 A씨는 이날 오후 7시 비행기가 이륙한 뒤부터 승무원에게 여자친구 옆에 앉고 싶다며 좌석을 바꿔달라고 요구했다.

해당 자리의 승객이 이를 거부하자 불만을 품은 A씨는 승무원들이 ‘3시간의 비행 시간 동안 원래 배정된 좌석에 머물러야 한다’는 안내에도 공격적으로 대응하며 약 2시간 동안 언쟁을 벌였다.

결국 기장은 일본 당국에 상황을 보고한 뒤 회항을 결정했다. 이미 상하이 도착까지 약 30분밖에 남지 않은 시점이었지만, 비행기는 다시 두 시간을 날아 나리타 공항으로 되돌아갔다.

공개된 영상에는 승무원들이 문제를 해결하기 위해 승객들을 오가며 분주한 모습과 함께 결국 경찰이 출동하는 모습이 담겼다.

비행기는 오후 11시께 다시 나리타에 비상 착륙했고, 경찰은 기내에서 문제의 남성을 체포했다. 해당 항공편 승객들은 강제로 비행기에서 내려야 했으며, 다음 날 오전 10시에 출발하는 대체 비행기를 기다려야 했다.

일부 승객은 숙박 제공 없이 공항 의자에서 밤을 보내야 했다면서, 항공사가 제공한 보상금 약 49파운드(약 9만5000원)가 납득하기 어려운 금액이라고 불만을 표했다.

한 승객은 “사전에 아무런 공지도 없었고, 단지 ‘승무원 업무를 방해한 승객 때문에 회항한다’는 안내만 들었다”며 “그가 조금만 진정했다면 모두 목적지에 도착할 수 있었을 것”이라고 분통을 터뜨렸다.