[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 조경태(부산 사하구을) 의원은 12·3 비상계엄 사태 1주년인 3일 광주를 방문해 “윤석열 전 대통령은 단죄되어야 한다”고 밝혔다.

조 의원은 이날 ‘광주 선언문’을 발표하며 “광주 민주 영령들께서 흘리신 숭고한 피가 지난 12월 3일 자행된 비상계엄령을 막았다”며 “광주 민주 애국시민들과 민주 영령들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

이어 “윤 전 대통령의 비상계엄은 전두환 쿠데타 세력을 제대로 단죄하지 못한 결과”라며 “윤석열 전 대통령이 저지른 죄에 걸맞게 최고형으로 다스려 더 이상 선진 대한민국에 헌정 유린 세력의 싹들이 자랄 수 없도록 완벽히 제거해야 한다”고 강조했다.

그는 “보수의 중심 국민의힘이 건강한 견제 세력으로 거듭날 수 있도록 회초리를 들어달라”며 “광주 민주 애국시민 여러분께서 바로잡아주신다면 다시 건강한 보수, 건전한 견제 세력으로 거듭날 수 있을 것”이라고 주장했다.

이날 송언석 국민의힘 대표와 의원 25명의 개별 사과에 대해서는 “비상계엄에 대한 사죄는 늦었지만 긍정적이다”며 “다만 사과에 그치지 않고 윤 전 대통령과의 완전한 절연을 통해 진정성을 보여줘야 한다”고 강조했다.

조 의원은 기자회견 후 국립5·18민주묘지를 참배하고, 5·18기념회관에서 유족회 등과 만날 예정이다.