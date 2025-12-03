국내 명인·명창도 무대 올라…“고객 감사 연말 특별공연”

[헤럴드경제=김진 기자] 크라운해태제과는 연말을 맞아 부산에서 임직원 국악 공연을 개최한다고 3일 밝혔다.

크라운해태 임직원들이 참여하는 ‘제6회 CH한음회’는 오는 10일 오후 7시에 부산진구 부산콘서트홀에서 열린다. 전통음악을 배운 임직원들이 직접 공연에 오른다. 2024년 처음 시작돼 대전, 대구, 광주 등 전국 순회공연과 오사카 엑스포 등에서 해외 공연을 한 바 있다.

이번 공연에선 락음국악단의 아리랑환상곡, 가곡 우조우편 ‘봉황대상’과 ‘종묘제례악 전폐희문’이 연주된다. 민요 ‘장기타령’, ‘자진 뱃노래’와 판소리 ‘인생백년’, ‘농부가’, ‘진도아리랑’도 선보인다. 사물놀이 무대 ‘울림’으로 마무리한다. 이미주 명무와 황숙경 명창, 채수정 판소리 명창도 무대에 동참한다.

크라운해태제과 관계자는 “올 한 해 사랑해 주신 부산 지역 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위한 연말 특별공연”이라며 “임직원들이 스스로 배우고 익혀 즐기는 전통음악의 아름다움을 더 많은 고객과 나눌 수 있도록 확대해 나가겠다”고 말했다.