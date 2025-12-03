7~9월 이어 11월 수입차 판매량 1위 베스트셀링 모델 ‘테슬라 모델Y’

[헤럴드경제=권제인 기자] 테슬라가 지난 11월 수입차 시장에서 판매 1위에 올랐다. BMW와 벤츠에 순위가 밀린 지 한 달 만에 1위 자리를 재탈환했다.

3일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 11월 수입 승용차 신규등록 대수는 2만9357대로 집계됐다. 전년 동기와 비교하면 23.4% 증가한 수치다. 올해 1~11월 누적 등록 대수는 27만8769대로 지난해 같은 기간보다 16.3% 증가했다.

브랜드별로는 테슬라가 7632대 판매되며 1위에 올랐다. 테슬라는 7~9월 석 달 연속 1위를 기록한 뒤 뒤 지난 10월 BMW와 벤츠에 자리를 빼긴 바 있다.

BMW와 벤츠는 각각 6526대, 6139대 판매되며 테슬라의 뒤를 이었다. 그 뒤로는 ▷볼보 1459대 ▷BYD 1164대 ▷렉서스 1039대 ▷미니 918대 ▷토요타 864대 ▷포르쉐 800대 ▷아우디 705대가 4~10위를 차지했다.

11월 베스트셀링 모델은 테슬라의 모델Y(4604대)가 차지했다. 벤츠 E 200(1658대), 테슬라 모델 Y 롱 레인지(1576대)가 뒤를 이었다.

연료별로는 하이브리드가 1만5604대(51.3%), 전기는 1만757대(36.6%), 가솔린 3210대(10.9%), 디젤 326대(1.1%) 순이었다.

구매 유형별로는 개인 구매가 1만9136대로 65.2%, 법인구매가 1만221대로 34.8%를 기록했다.

정윤영 KAIDA 부회장은 “11월 수입 승용차 신규등록은 10월 추석 연휴로 등록 대수가 일시적으로 감소했던 기저효과와 더불어 각 브랜드의 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 전월 대비 증가했다”고 설명했다.