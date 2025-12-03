[헤럴드경제=장연주 기자] 서울고속버스터미널 재개발 호재로 급등해 온 천일고속이 연일 가파른 주가 상승세를 보여 눈길을 끈다. 천일고속 주가는 8거래일 연속 상한가를 기록했으며, 이 기간에 무려 711%의 상승률을 기록했다.

3일 한국거래소에 따르면, 천일고속은 지난 달 19일부터 전날까지(거래 정지된 이틀 제외) 8거래일 연속 상한가를 기록했다.

천일고속 주가는 지난 달 18일 3만7100원에서 이달 2일 30만7000원으로 8배 넘게 급등했다. 주가는 이날 오전에도 39만9000원까지 오르며 9거래일 연속 상한가(일일 가격 제한폭 최상단)를 달성했다.

지난 10거래일 사이 주가는 무려 975% 뛰었다. 같은 기간 시가총액은 530억원대에서 5703억원으로 급증했다.

이날도 상한가로 장을 마감하면 9거래일 연속 상한가를 기록하게 된다.

천일고속의 이 같은 주가 급등 배경에는 서울고속버스터미널 재개발 이슈가 자리하고 있다.

서울시는 지난 달 말 신세계백화점 자회사인 신세계센트럴시티와 서울고속버스터미널㈜을 재개발 사업의 사전 협상 대상자로 선정하고, 본격적인 협상에 돌입했다. 이들이 제안한 계획안에는 고속터미널 부지를 최고 60층 이상의 복합 시설로 탈바꿈시키는 방안이 포함돼 있다.

천일고속은 서울고속버스터미널 지분 16%를 가진 2대 주주다. 최대 주주는 신세계센트럴시티로, 지분율은 70.49%다.

재개발 기대감이 커지면서 천일고속의 지분 가치가 재조명됐고, 이에 따른 매수세가 주가를 밀어올렸다는 분석이 나온다.

서울 서초구 반포동에 있는 해당 터미널 부지가 개발되면 대주주의 지분 가치가 천문학적으로 커질 수 있다는 기대감에 매수세가 몰린 것으로 보인다.

한편, 천일고속이 상한가 행진을 이어가면서 역대 기록 경신 가능성도 제기된다.

현재까지 가장 긴 상한가 기록은 2016년 코넥스에 상장돼 있던 선바이오가 세운 13거래일 연속 상한가다. 또 상장폐지된 삼성중공우가 2020년 6월 10거래일 연속, 미코바이오메드는 2015년 6월 말부터 7월 초까지 9거래일 연속 상한가를 기록한 바 있다.

다만, 천일고속의 박도현 대표이사와 특수관계인이 보유한 지분이 85.74%에 달해, 시장에 유통되는 주식은 전체의 약 14%인 20만주 수준에 불과하다. 유통 물량이 적다는 점은 투자시 유의해야 할 점이다.